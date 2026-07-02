Massimo Ciarelli morto dopo l'inseguimento dei CC: nel 2012 uccise un ultrà del Pescara

È morto nel corso di un incidente stradale avvenuto al termine di un inseguimento dei carabinieri Massimo Ciarelli, 43 anni, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe perso la vita al confine tra Città Sant’Angelo e Silvi. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine dalla Procura di Teramo per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Ciarelli, appartenente alla comunità rom, era noto alle cronache giudiziarie per l’omicidio di Domenico Rigante, storico tifoso del Pescara Calcio, avvenuto nel 2012.

La sera del delitto, Rigante si trovava in un appartamento al piano terra di via Polacchi, a Pescara, insieme al fratello gemello e ad altri sostenitori della squadra biancazzurra. In quell’abitazione fece irruzione Ciarelli con due cugini, nell’ambito di quella che fu ricostruita come una spedizione punitiva. Durante l’azione, esplose un colpo di pistola che raggiunse Rigante al gluteo. La vittima morì poco dopo a causa delle conseguenze della ferita.

Per quel delitto, Ciarelli era stato inizialmente condannato a 30 anni di reclusione. Successivamente, la Corte di Cassazione escluse l’aggravante della premeditazione e la Corte d’Assise d’Appello di Perugia, nel 2017, rideterminò la pena in 17 anni di carcere.

Nel 2025 aveva ottenuto la semilibertà e ogni sera, entro le 21, era tenuto a fare rientro in istituto penitenziario. La magistratura sta ora accertando le circostanze che hanno portato all’inseguimento e al successivo incidente mortale.

Lo riporta ansa.it.