Omicidio Civitanova Marche, chi è Isabella Di Mattia: "Mi sono difesa" - Fonte Immagine: leggo.it

Isabella Di Mattia, 33 anni, è stata sottoposta a fermo con l’accusa di aver ucciso il compagno Marco Pennesi, 62 anni, al termine di una violenta lite avvenuta nell’appartamento della coppia in viale Matteotti, a Civitanova Marche, in provincia di Macerata.

Durante l’interrogatorio, assistita dal proprio legale, la donna ha ammesso di aver colpito il compagno con un coltello, sostenendo però di aver reagito a un’aggressione.

«Mi sono difesa», ha dichiarato la 33enne, spiegando di aver agito per proteggersi da quello che ha descritto come un comportamento violento e prevaricatore dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali.

Quando gli agenti del Commissariato sono intervenuti, dopo una segnalazione arrivata intorno alle 18.35 di martedì 1° luglio, hanno trovato la donna all’interno dell’abitazione in evidente stato confusionale. In suo possesso c’era un coltello intriso di sangue, ritenuto compatibile con le ferite mortali riportate dalla vittima e posto sotto sequestro.

Dalle prime ricostruzioni degli investigatori è emerso che la donna si trovava nell’appartamento già dal primo pomeriggio e che, nelle ore precedenti al delitto, alcuni testimoni avrebbero sentito ripetute discussioni provenire dall’abitazione. Secondo gli inquirenti, la coppia era già conosciuta per frequenti litigi, verosimilmente legati all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti.

Al termine dell’interrogatorio, sulla base degli elementi raccolti dalla Polizia di Stato, il pubblico ministero di Macerata Enrico Riccioni ha disposto il fermo della 33enne con l’accusa di omicidio. La donna è stata successivamente trasferita nel carcere di Pesaro, mentre proseguono le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Lo riporta leggo.it.