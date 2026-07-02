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PESCHICI RENGA Peschici, Piazza Pertini sold out per il concerto di Francesco Renga

Grande successo a Peschici per il concerto di Francesco Renga, protagonista della terza edizione della rassegna "Note di Mare"

Peschici, Piazza Pertini sold out per il concerto di Francesco Renga

Peschici, Piazza Pertini sold out per il concerto di Francesco Renga

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Luglio 2026
Eventi // Gargano //

Grande successo a Peschici per il concerto di Francesco Renga, protagonista della terza edizione della rassegna “Note di Mare”, inserita nel progetto “Embi Festival”. L’esibizione, andata in scena nella serata di mercoledì 1° luglio, ha richiamato un pubblico delle grandi occasioni, riempiendo completamente Piazza Pertini.

Nel corso dello spettacolo, Renga ha celebrato quarant’anni di musica, ripercorrendo i momenti più significativi della sua carriera attraverso una scaletta che ha alternato i brani storici ai successi più recenti.

Il forte coinvolgimento del pubblico ha caratterizzato l’intera serata, con migliaia di fan che hanno accompagnato l’artista cantando insieme a lui i suoi successi più celebri. Un’atmosfera di grande partecipazione che ha reso il concerto uno degli appuntamenti più attesi dell’estate peschiciana.

Piazza Pertini gremita ha fatto da cornice a uno spettacolo che ha saputo coniugare l’energia del pop-rock con l’intensità interpretativa che da sempre contraddistingue il cantante, regalando al pubblico un’esperienza coinvolgente.

Al termine dell’evento sono stati rivolti ringraziamenti al sindaco, all’Amministrazione comunale, con un particolare riconoscimento al consigliere delegato agli eventi Francesco D’Arenzo per il coordinamento, oltre che alla Regione Puglia, alla Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri, ai volontari della Protezione Civile, agli uffici comunali, alla Gr Show, alla Picchio Management, agli organi di informazione, alle maestranze e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

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