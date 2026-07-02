PNRR a Foggia, Rignanese: "Un’amministrazione immobile e pericolosa per le tasche dei cittadini"

Nuove polemiche sulla gestione dei fondi PNRR da parte del Comune di Foggia in relazione al progetto della “Stazione di Posta”, destinato all’accoglienza di persone in condizioni di povertà estrema e senza dimora, attraverso la riqualificazione dell’ex scuola dell’infanzia “Arpi” in via Don Michele di Gioia, per un importo superiore a un milione di euro finanziato dall’Unione Europea.

A sollevare il caso è il segretario cittadino di Forza Italia, Pasquale Rignanese, insieme al coordinamento del partito, che denuncia criticità legate alla gestione dei tempi e delle procedure amministrative.

Secondo quanto riportato, la determinazione dirigenziale n. 201 dell’Area Servizi alla Persona, firmata il 30 giugno 2026, avrebbe autorizzato un subappalto per interventi edili rilevanti tra cui demolizioni, scavi, pareti divisorie, intonaci e pavimentazioni. Tuttavia, proprio quella stessa data rappresentava il termine ultimo per la conclusione dei lavori, già prorogato dal Ministero.

Per Rignanese si tratterebbe di un segnale evidente di criticità nella gestione del cantiere. «Leggendo la determinazione dirigenziale n. 201 dell’Area Servizi alla Persona, adottata e firmata digitalmente il 30 giugno 2026, scopriamo che il Comune ha formalmente autorizzato il subappalto numero 1 in favore di una ditta per l’esecuzione di massicci interventi edili: demolizioni, scavi, pareti divisorie, intonaci e pavimentazioni. Peccato che il 30 giugno 2026 fosse anche il termine ultimo tassativo, già prorogato dal Ministero, per la conclusione definitiva di tutti i lavori», sottolinea.

Il coordinamento di Forza Italia parla di una gestione amministrativa in ritardo rispetto alle scadenze del PNRR e chiede chiarimenti immediati sull’impatto della situazione.

«Un’amministrazione immobile, incapace di programmare e, quel che è peggio, pericolosa per le tasche dei cittadini foggiani. Mi dispiace dover dire che lo avevo detto in Consiglio Comunale con la mia mozione», afferma Rignanese.

Il partito solleva inoltre dubbi sul rispetto dei tempi e sulla tenuta complessiva del finanziamento europeo. «Come si può autorizzare l’ingresso di una nuova ditta in cantiere per fare scavi e demolizioni lo stesso giorno in cui l’opera doveva essere consegnata chiavi in mano? È evidente a tutti che i termini non sono stati rispettati e che il cantiere è in forte ritardo. Mentre i territori limitrofi corrono e intercettano lo sviluppo, a Foggia l’amministrazione si sveglia a tempo scaduto», prosegue.

Forza Italia chiede quindi chiarezza su eventuali rischi per i fondi europei e sulle possibili conseguenze economiche per il Comune.

«Ora pretendiamo chiarezza immediata dal Sindaco e dall’assessore competente: i fondi europei sono a rischio a causa di questa clamorosa inadempienza? È stata richiesta una nuova proroga o rischiamo di dover coprire i costi con il bilancio comunale a causa di questa gestione superficiale? Forza Italia continuerà a vigilare e porterà la questione in Consiglio Comunale per tutelare i cittadini e la trasparenza», conclude Rignanese.