Puglia, mercato delle seconde case in crescita (+15,5% in 5 anni): Ostuni e Gallipoli le più care

Il mercato delle seconde case al mare in Puglia continua a registrare una crescita costante, confermando una tendenza già avviata negli anni successivi alla pandemia. Negli ultimi cinque anni i valori degli immobili residenziali nelle principali località marittime italiane sono aumentati in media del 15,5%, mentre nel primo semestre 2026, rispetto allo stesso periodo del 2025, si è registrato un ulteriore incremento del 5,6% nei comuni costieri.
Il fenomeno riguarda da vicino anche la Puglia, dove la domanda resta elevata grazie all’attrattività di località come Ostuni, Gallipoli, Otranto e il Gargano, sempre più ricercate per l’acquisto di una seconda abitazione al mare.
I prezzi risultano in crescita in tutte le aree monitorate, con Rodi Garganico che segna l’aumento più rilevante nell’ultimo anno pari al 10,3%.
La graduatoria dei valori al metro quadro vede in testa Ostuni con 3.625 euro/mq, seguita da Gallipoli con 2.688 euro/mq e Otranto con 2.433 euro/mq.
Più accessibili, ma comunque in crescita, le altre località: Vieste con 2.263 euro/mq, Manfredonia con 2.185 euro/mq e Peschici con 2.100 euro/mq. Chiude la classifica Rodi Garganico con 1.875 euro/mq, che resta l’opzione più economica tra quelle analizzate.
Lo riporta ilgallo.it.