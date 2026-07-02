FOGGIA – Prosegue e si rafforza l’impegno della Questura di Foggia nella prevenzione e nel contrasto della violenza domestica e di genere. È stato rinnovato questa mattina, negli uffici della Questura, il Protocollo Zeus, l’accordo sottoscritto dal questore Alfredo D’Agostino e dalla presidente dell’Associazione Impegno Donna, Franca Dente, che conferma la collaborazione tra la Polizia di Stato e il centro specializzato del territorio per sviluppare azioni integrate di prevenzione rivolte non soltanto alla tutela delle vittime, ma anche agli autori delle condotte violente.

Il rinnovo dell’intesa rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di una rete istituzionale finalizzata ad affrontare il fenomeno della violenza di genere attraverso un approccio che punta ad anticipare il rischio, intervenendo prima che le situazioni possano degenerare in episodi di maggiore gravità.

Il Protocollo Zeus costituisce infatti uno degli strumenti più innovativi nell’ambito delle politiche di prevenzione. L’accordo prevede che le persone destinatarie del provvedimento di ammonimento del Questore possano essere indirizzate verso un percorso di sostegno, responsabilizzazione e rielaborazione del proprio comportamento. Si tratta di un intervento volontario seguito da un’équipe multidisciplinare composta da professionisti specializzati, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza delle proprie azioni, comprendere le conseguenze della violenza esercitata e promuovere un cambiamento concreto nei comportamenti.

L’obiettivo è ridurre il rischio di recidiva e interrompere sul nascere quelle dinamiche relazionali che, se non affrontate tempestivamente, possono trasformarsi in episodi di violenza sempre più gravi. In quest’ottica il Protocollo Zeus affianca agli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento un’attività di carattere educativo e preventivo, riconoscendo come il contrasto alla violenza non possa limitarsi esclusivamente all’intervento repressivo, ma debba prevedere anche percorsi di recupero e responsabilizzazione.

La collaborazione con l’Associazione Impegno Donna, realtà da anni impegnata nell’assistenza alle donne vittime di violenza e nella promozione di iniziative di sensibilizzazione, consente di mettere in campo competenze specifiche e professionalità qualificate, indispensabili per affrontare un fenomeno complesso che richiede risposte coordinate tra istituzioni, servizi territoriali e associazionismo.

Il rinnovo del Protocollo conferma la convinzione condivisa che la prevenzione rappresenti uno degli strumenti più efficaci nella lotta contro la violenza di genere. Fare rete significa valorizzare esperienze diverse, costruire percorsi integrati e garantire interventi tempestivi, capaci di intercettare situazioni di rischio prima che possano evolvere in fatti di rilevanza penale ancora più gravi.

L’impegno della Questura di Foggia trova riscontro anche nei dati relativi all’attività di prevenzione svolta sul territorio. Dall’inizio del 2026 sono stati emessi 70 provvedimenti di ammonimento, uno strumento amministrativo previsto dalla normativa che consente al Questore di intervenire nei confronti di soggetti responsabili di comportamenti riconducibili a episodi di violenza domestica o di atti persecutori, anche in assenza di una denuncia formale da parte della vittima, quando ne ricorrano i presupposti di legge.

Si tratta di numeri che testimoniano l’attenzione costante della Polizia di Stato verso un fenomeno che continua a rappresentare una delle principali emergenze sociali. L’attività di prevenzione, unita alla collaborazione con le realtà specializzate del territorio, costituisce un tassello fondamentale di una strategia più ampia che punta a diffondere una cultura del rispetto della persona, della legalità e della responsabilità individuale.

Attraverso il rinnovo del Protocollo Zeus, Questura di Foggia e Associazione Impegno Donna ribadiscono dunque la volontà di proseguire lungo un percorso condiviso che mette al centro la prevenzione, il sostegno alle vittime e il recupero degli autori delle condotte violente, nella consapevolezza che solo un’azione coordinata e multidisciplinare possa contribuire a contrastare efficacemente la violenza di genere e a costruire una comunità più sicura e rispettosa dei diritti di tutti.