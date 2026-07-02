San Giovanni Rotondo, Mimmo Longo contro la maggioranza: «È un’amministrazione ibrida»

Dura presa di posizione di Mimmo Longo, vicecommissario provinciale dell’UdC, nei confronti dell’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Floriana Natale. In un’intervista rilasciata al quotidiano L’Edicola, l’esponente centrista sostiene che l’attuale maggioranza non rappresenti realmente il centrodestra, evidenziandone quelle che considera profonde contraddizioni politiche.

Dopo la sconfitta alle ultime elezioni amministrative, Longo afferma di aver avviato un percorso di ricostruzione dell’area di centrodestra, con l’obiettivo di riunire le forze rimaste fuori dall’attuale governo cittadino.

«Porto avanti un ragionamento politico in contrasto a un’amministrazione ibrida, dove il centrodestra è vincente solo sulla carta, ma non è rappresentativo delle varie anime del centrodestra», dichiara.

Tra i passaggi più significativi dell’intervista, Longo si sofferma sull’elezione del presidente del Consiglio comunale Pasquale Chindamo, definendola «un chiaro segnale politico». Secondo il vicecommissario dell’UdC, l’esito della votazione lascerebbe intendere un dialogo tra parte dell’opposizione e la maggioranza, con possibili ripercussioni sugli equilibri dell’amministrazione.

L’esponente centrista individua inoltre nell’urbanistica e nella definizione del Piano Urbanistico Generale (PUG) uno dei principali banchi di prova per il futuro della città, ritenendo che proprio su questi temi si misureranno gli equilibri politici e amministrativi dei prossimi anni.

Nel corso dell’intervista, Longo si interroga anche sulla collocazione politica dello stesso Chindamo, chiedendosi: «È di centrodestra?», una riflessione che interpreta come tutt’altro che marginale nello scenario politico cittadino.

Infine, propone una propria lettura dell’esito elettorale: «Natale non ha vinto, hanno perso gli altri», attribuendo il risultato alle divisioni tra le forze alternative, dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle, fino agli altri soggetti politici che, a suo giudizio, non sono riusciti a costruire un progetto unitario.

Con questo intervento, Mimmo Longo torna al centro del dibattito politico di San Giovanni Rotondo, rilanciando il confronto sul futuro del centrodestra e sull’evoluzione degli equilibri all’interno del Consiglio comunale.

Lo riporta ilfattodelgargano.it.