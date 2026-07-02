Edizione n° 6114

BALLON D'ESSAI

VANNACCI MELONI // Vannacci su Meloni al Quirinale: “Potrei votarla, ma serve una correzione di rotta”
2 Luglio 2026 - ore  10:26

CALEMBOUR

MORTE CIARELLI // Massimo Ciarelli morto dopo l’inseguimento dei CC: nel 2012 uccise un ultrà del Pescara
2 Luglio 2026 - ore  08:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // San Giovanni Rotondo, Mimmo Longo contro la maggioranza: «È un’amministrazione ibrida»

MIMMO LONGO San Giovanni Rotondo, Mimmo Longo contro la maggioranza: «È un’amministrazione ibrida»

Dura presa di posizione di Mimmo Longo, vicecommissario provinciale dell'UdC, nei confronti dell'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Floriana Natale

San Giovanni Rotondo, Mimmo Longo contro la maggioranza: «È un’amministrazione ibrida»

Mimmo Longo - Fonte Immagine: Facebook, Mimmo Longo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Luglio 2026
Manfredonia // Politica //

Dura presa di posizione di Mimmo Longo, vicecommissario provinciale dell’UdC, nei confronti dell’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Floriana Natale. In un’intervista rilasciata al quotidiano L’Edicola, l’esponente centrista sostiene che l’attuale maggioranza non rappresenti realmente il centrodestra, evidenziandone quelle che considera profonde contraddizioni politiche.

Dopo la sconfitta alle ultime elezioni amministrative, Longo afferma di aver avviato un percorso di ricostruzione dell’area di centrodestra, con l’obiettivo di riunire le forze rimaste fuori dall’attuale governo cittadino.

«Porto avanti un ragionamento politico in contrasto a un’amministrazione ibrida, dove il centrodestra è vincente solo sulla carta, ma non è rappresentativo delle varie anime del centrodestra», dichiara.

Tra i passaggi più significativi dell’intervista, Longo si sofferma sull’elezione del presidente del Consiglio comunale Pasquale Chindamo, definendola «un chiaro segnale politico». Secondo il vicecommissario dell’UdC, l’esito della votazione lascerebbe intendere un dialogo tra parte dell’opposizione e la maggioranza, con possibili ripercussioni sugli equilibri dell’amministrazione.

L’esponente centrista individua inoltre nell’urbanistica e nella definizione del Piano Urbanistico Generale (PUG) uno dei principali banchi di prova per il futuro della città, ritenendo che proprio su questi temi si misureranno gli equilibri politici e amministrativi dei prossimi anni.

Nel corso dell’intervista, Longo si interroga anche sulla collocazione politica dello stesso Chindamo, chiedendosi: «È di centrodestra?», una riflessione che interpreta come tutt’altro che marginale nello scenario politico cittadino.

Infine, propone una propria lettura dell’esito elettorale: «Natale non ha vinto, hanno perso gli altri», attribuendo il risultato alle divisioni tra le forze alternative, dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle, fino agli altri soggetti politici che, a suo giudizio, non sono riusciti a costruire un progetto unitario.

Con questo intervento, Mimmo Longo torna al centro del dibattito politico di San Giovanni Rotondo, rilanciando il confronto sul futuro del centrodestra e sull’evoluzione degli equilibri all’interno del Consiglio comunale.

Lo riporta ilfattodelgargano.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO