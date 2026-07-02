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SAN MARCO San Marco in Lamis, Del Mastro spostato dai Lavori pubblici dopo l’inchiesta appalti

Del Mastro sarebbe tra gli indagati nell’ambito di un filone investigativo che ipotizza anche incompatibilità legate alla sua partecipazione in una società

San Marco in Lamis, Del Mastro spostato dai Lavori pubblici dopo l’inchiesta appalti

Michele Merla - Fonte Immagine: sanmarconews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Luglio 2026
Manfredonia // Politica //

Il dirigente comunale Del Mastro è stato trasferito dall’area Lavori pubblici agli Affari generali con un provvedimento motivato come riorganizzazione interna dell’ente, in un contesto segnato dall’inchiesta della Procura di Foggia e della Guardia di Finanza su presunti episodi di corruzione, turbativa d’asta, falso e altri reati legati ad appalti pubblici. Nell’indagine risultano coinvolti, a vario titolo, anche il sindaco e altri amministratori e funzionari comunali.

Secondo quanto riportato dal quotidiano “l’Attacco”, Del Mastro sarebbe tra gli indagati nell’ambito di un filone investigativo che ipotizza anche incompatibilità legate alla sua partecipazione in una società impegnata nella realizzazione di un complesso residenziale a San Marco in Lamis. Nell’ambito dell’inchiesta, la Procura avrebbe richiesto al Comune diversi atti amministrativi, tra cui permessi a costruire, documentazione urbanistica e provvedimenti di nomina.

Il nuovo incarico affidato al dirigente riguarda ora trasparenza amministrativa, accesso agli atti e adeguamento dell’ente alle norme anticorruzione. Una scelta che, secondo quanto riferito nell’articolo, avrebbe sollevato interrogativi nel dibattito cittadino. Nel frattempo la guida ad interim del settore Lavori pubblici è stata assegnata al geometra Giosuè Papagna.

Nei giorni precedenti al trasferimento, Del Mastro avrebbe inoltre disposto modifiche nei vertici tecnici dell’appalto per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, dal valore superiore a 7,6 milioni di euro, nominando nuovi responsabili del procedimento e della direzione dell’esecuzione del contratto.

L’articolo sottolinea infine come, nonostante la rilevanza dell’inchiesta, il dibattito politico locale sembri concentrato soprattutto sulle elezioni comunali del 2027, in un contesto definito di sostanziale silenzio sulle vicende che coinvolgono Palazzo di Città.

Lo riporta sanmarcoinlamis.eu.

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