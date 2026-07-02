MANFREDONIA – Un intervento tempestivo, professionale e svolto con grande sangue freddo ha permesso di soccorrere una donna colta da un grave malore nella giornata di oggi in un lido di Manfredonia.

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Secondo quanto riferito da alcuni testimoni presenti sulla spiaggia, la donna avrebbe improvvisamente accusato un malore, perdendo conoscenza e facendo temere il peggio. La situazione è apparsa fin dai primi istanti estremamente critica, tanto da indurre i presenti ad allertare immediatamente il servizio di emergenza 118.

L’equipaggio dell’ambulanza è giunto sul posto in tempi rapidi, prendendo in carico la paziente e avviando senza esitazione tutte le procedure di emergenza. Nonostante l’assenza del medico a bordo, i sanitari hanno gestito l’intervento con grande competenza, mantenendo il controllo della situazione anche nei momenti di maggiore concitazione.

La donna è stata successivamente trasferita all’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo. Secondo le informazioni raccolte, avrebbe ripreso conoscenza già durante il trasporto in ambulanza, circostanza che ha riportato serenità tra quanti avevano assistito ai drammatici momenti iniziali.

I testimoni presenti hanno voluto sottolineare anche il comportamento esemplare dell’equipaggio nei confronti di una persona presente sul posto che si sarebbe qualificata come medico e che, secondo quanto riferito, avrebbe avuto un atteggiamento polemico nei confronti degli operatori del 118. I sanitari, pur provati dall’intenso intervento e dalle elevate temperature, avrebbero mantenuto un atteggiamento improntato all’educazione, alla calma e alla piena consapevolezza del proprio operato, proseguendo nelle manovre assistenziali senza lasciarsi condizionare dalle tensioni del momento.

«Un plauso ai nostri angeli», è il messaggio che alcuni presenti hanno voluto rivolgere agli operatori del 118, descritti come giovani, preparati e altamente professionali. «Hanno dimostrato sangue freddo, competenza e grande umanità, gestendo una situazione che sembrava disperata con serenità e determinazione».

Si tratta di una ricostruzione basata sulle testimonianze raccolte sul posto. Eventuali aggiornamenti sulle condizioni della donna saranno pubblicati non appena disponibili