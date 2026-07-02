Siponto, via libera all'anticipazione da oltre 85 mila euro per i lavori di efficientamento energetico e videosorveglianza

Manfredonia. Prosegue l’iter del progetto destinato a migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza dell’area turistica di Siponto. Il Comune di Manfredonia ha disposto la liquidazione dell’anticipazione contrattuale in favore dell’impresa aggiudicataria dei lavori, autorizzando il pagamento di 85.518,21 euro, somma che consentirà l’avvio operativo dell’intervento finanziato nell’ambito del Progetto Pilota “Capitanata Innovativa e Sostenibile”, sostenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La determinazione dirigenziale, firmata dall’architetto Michele Prencipe, rappresenta uno dei passaggi amministrativi che consentono di dare concreta attuazione a un’opera inserita nel programma nazionale dedicato ai Patti territoriali. L’intervento interessa una delle aree di maggiore richiamo turistico del territorio, con l’obiettivo di coniugare sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e maggiore sicurezza urbana attraverso un nuovo sistema di illuminazione a basso consumo energetico e il potenziamento della videosorveglianza sul Lungomare del Sole e nelle zone di Siponto.

Il percorso amministrativo del progetto parte da lontano. Già nel 2022 il Comune aveva aderito al bando ministeriale, approvando il progetto preliminare dedicato alla realizzazione di infrastrutture ecosostenibili nell’area turistica. Successivamente il progetto è stato ammesso al finanziamento ministeriale, ottenendo un contributo complessivo di 500 mila euro, destinato alla progettazione e alla realizzazione delle opere.

Nel corso del 2025 sono stati affidati gli incarichi per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza allo studio ArkLab Srl di Sant’Agata di Puglia. Successivamente è stato approvato il progetto esecutivo e avviata la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, conclusasi con l’aggiudicazione all’impresa EFFAR Srl di Bari, che ha presentato un ribasso del 3,223% sull’importo posto a base di gara. Dopo la firma del contratto, avvenuta il 13 marzo scorso, e la consegna ufficiale del cantiere il 29 maggio, l’impresa ha richiesto l’erogazione dell’anticipazione prevista dal Codice dei contratti pubblici.

L’anticipazione corrisponde al 20% dell’importo contrattuale ed è subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria. La società appaltatrice ha depositato la relativa polizza assicurativa e la fattura, consentendo agli uffici comunali di procedere con la liquidazione della somma complessiva di 85.518,21 euro, dei quali 68.457,55 euro destinati ai lavori e 15.060,66 euro per IVA.

Il provvedimento evidenzia anche un aspetto finanziario rilevante. Per poter ottenere dal Ministero una successiva tranche del contributo è necessario dimostrare l’effettivo utilizzo delle somme già erogate. Per questo motivo il Comune anticiperà parte delle risorse necessarie ai pagamenti, così da completare la rendicontazione sulla piattaforma nazionale REGIS, indispensabile per non rallentare il flusso dei finanziamenti pubblici destinati all’intervento.

L’opera rientra nel più ampio programma di riqualificazione dell’area archeologica e turistica di Siponto, uno dei poli di maggiore interesse del territorio sipontino, e punta a ridurre i consumi energetici grazie a nuovi impianti ad alta efficienza, migliorando al tempo stesso il controllo del territorio attraverso sistemi di videosorveglianza di ultima generazione. Un investimento che punta a rafforzare l’attrattività turistica della zona e ad aumentare i livelli di sicurezza per residenti e visitatori.

Con la liquidazione dell’anticipazione l’impresa dispone ora delle risorse necessarie per accelerare le attività di cantiere, mentre l’amministrazione comunale potrà proseguire l’iter di rendicontazione previsto dal finanziamento ministeriale, mantenendo invariato il quadro economico dell’intervento da 500 mila euro.

A cura di Michele Solatia.