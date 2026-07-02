Stadio 'Ricciardelli', approvato il progetto esecutivo del primo stralcio. Marino: «Ora avanti con i lavori»

L’ex assessore ai Lavori Pubblici e allo Sport del Comune di San Severo, Gigi Marino, commenta con soddisfazione l’approvazione del progetto esecutivo del primo stralcio dei lavori di riqualificazione dello stadio comunale “Ricciardelli”, ripercorrendo il percorso amministrativo avviato durante il suo mandato e auspicando un rapido avvio del cantiere.

«È una notizia che aspettavo da tempo – dichiara Marino –. Da assessore ai Lavori Pubblici e allo Sport ho creduto fortemente nel progetto di riqualificazione del campo comunale “Ricciardelli” e, per oltre due anni, mi sono speso con determinazione affinché questo percorso arrivasse fino in fondo.»

L’ex amministratore evidenzia come il via libera sia arrivato dopo il completamento di tutte le procedure necessarie, compreso il rilascio del parere dei Vigili del Fuoco.

«Oggi accolgo con grande soddisfazione l’approvazione del progetto esecutivo del primo stralcio dei lavori. Un passaggio che è stato possibile solo dopo l’acquisizione di tutti i pareri necessari, compreso quello dei Vigili del Fuoco, rilasciato nei giorni scorsi e indispensabile per poter procedere con l’approvazione definitiva del progetto.»

Il primo intervento, dal valore di un milione di euro, prevede l’adeguamento normativo dell’impianto, l’ampliamento e la copertura della tribuna nord, la riqualificazione della tribuna ospiti e interventi di efficientamento energetico.

«Questo primo intervento, per un importo di un milione di euro, consentirà l’adeguamento normativo dell’impianto, l’ampliamento della tribuna nord con la relativa copertura, la riqualificazione della tribuna ospiti e l’efficientamento energetico. È un passo concreto e fondamentale verso uno stadio moderno, sicuro e finalmente pienamente fruibile.»

Marino ricorda inoltre che il progetto complessivo comprende un secondo stralcio già programmato, che include opere ritenute strategiche per completare la riqualificazione dell’impianto.

«Ma questo rappresenta soltanto il primo stralcio. Resta infatti il secondo intervento, al quale abbiamo lavorato insieme alla tecnostruttura durante il mio mandato, che prevede opere altrettanto importanti come il rifacimento del manto erboso, la realizzazione delle nuove torri faro con un moderno impianto di illuminazione e il completamento di ulteriori servizi indispensabili per rendere il “Ricciardelli” un impianto all’altezza delle aspettative della città.»

L’ex assessore conclude esprimendo l’auspicio che le procedure proseguano senza ritardi, affinché lo stadio possa tornare presto a disposizione delle società sportive e dei tifosi.

«Mi auguro ora che l’iter proceda con la massima rapidità, affinché si possa arrivare presto all’esecuzione dei lavori. San Severo merita uno stadio finalmente utilizzabile dalle nostre squadre cittadine, sostenute dai propri tifosi, e nelle condizioni di poter ospitare nuovamente anche le tifoserie ospiti. Lo sport rappresenta identità, appartenenza e comunità. Vedere il “Ricciardelli” tornare ad essere la casa del calcio sanseverese è un obiettivo per il quale ho lavorato con convinzione e che oggi compie finalmente un passo importante verso la sua realizzazione».

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.