Tonali al Tottenham per 116 milioni, è record per un italiano

Sandro Tonali è pronto a diventare un nuovo giocatore del Tottenham, in quello che sarebbe un trasferimento destinato a entrare nella storia del calcio italiano. L’operazione, ancora in attesa di ufficialità, è stata riportata dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio e prevede una cifra complessiva da 100 milioni di sterline, circa 116 milioni di euro, che renderebbe il centrocampista della Nazionale il calciatore italiano più costoso di sempre.

Con questo trasferimento, Tonali raggiungerebbe Roberto De Zerbi nel club londinese, segnando un nuovo capitolo della sua carriera in Premier League e diventando il primo italiano a superare la soglia dei cento milioni di euro.

“Gianluca Di Marzio: ‘Sandro Tonali sarebbe pronto a diventare un nuovo centrocampista del Tottenham’”

L’operazione cambierebbe anche la classifica dei trasferimenti più onerosi di calciatori italiani, dove il precedente record apparteneva a Mateo Retegui, passato dall’Atalanta all’Al-Qadsiah per circa 61 milioni di euro, destinato a scivolare al secondo posto.

Lo stesso Tonali occuperebbe anche la terza posizione della graduatoria con il suo precedente trasferimento dal Milan al Newcastle nel 2023 per circa 60 milioni di euro, operazione che all’epoca aveva fatto discutere profondamente i tifosi rossoneri.

Al quarto posto si colloca il trasferimento di Marco Palestra dall’Atalanta al Chelsea, valutato circa 57 milioni di euro più bonus, seguito a pari cifra dall’acquisto di Jorginho dal Napoli al Chelsea nel 2018.

La classifica conferma il dominio della Premier League, destinazione privilegiata per i grandi talenti italiani, con quattro delle cinque operazioni più costose legate al campionato inglese. Non figurano trasferimenti tra club di Serie A tra i primi cinque: il passaggio di Gianluigi Buffon dal Parma alla Juventus nel 2001, pari a circa 52 milioni di euro, scivola così al sesto posto.

Un quadro che evidenzia come il mercato inglese continui a rappresentare una realtà economica difficilmente raggiungibile per il calcio italiano.

Lo riporta open.online.