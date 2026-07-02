Edizione n° 6114

BALLON D'ESSAI

VANNACCI MELONI // Vannacci su Meloni al Quirinale: “Potrei votarla, ma serve una correzione di rotta”
2 Luglio 2026 - ore  10:26

CALEMBOUR

MORTE CIARELLI // Massimo Ciarelli morto dopo l’inseguimento dei CC: nel 2012 uccise un ultrà del Pescara
2 Luglio 2026 - ore  08:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Focus // Tonali al Tottenham per 116 milioni, è record per un italiano

TONALI TOTTENHAM Tonali al Tottenham per 116 milioni, è record per un italiano

L’operazione, ancora in attesa di ufficialità, è stata riportata dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio

Tonali al Tottenham per 116 milioni, è record per un italiano

Tonali al Tottenham per 116 milioni, è record per un italiano - Fonte Immagine: sport.sky.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Luglio 2026
Focus // Sport //

Sandro Tonali è pronto a diventare un nuovo giocatore del Tottenham, in quello che sarebbe un trasferimento destinato a entrare nella storia del calcio italiano. L’operazione, ancora in attesa di ufficialità, è stata riportata dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio e prevede una cifra complessiva da 100 milioni di sterline, circa 116 milioni di euro, che renderebbe il centrocampista della Nazionale il calciatore italiano più costoso di sempre.

Con questo trasferimento, Tonali raggiungerebbe Roberto De Zerbi nel club londinese, segnando un nuovo capitolo della sua carriera in Premier League e diventando il primo italiano a superare la soglia dei cento milioni di euro.

“Gianluca Di Marzio: ‘Sandro Tonali sarebbe pronto a diventare un nuovo centrocampista del Tottenham’”

L’operazione cambierebbe anche la classifica dei trasferimenti più onerosi di calciatori italiani, dove il precedente record apparteneva a Mateo Retegui, passato dall’Atalanta all’Al-Qadsiah per circa 61 milioni di euro, destinato a scivolare al secondo posto.

Lo stesso Tonali occuperebbe anche la terza posizione della graduatoria con il suo precedente trasferimento dal Milan al Newcastle nel 2023 per circa 60 milioni di euro, operazione che all’epoca aveva fatto discutere profondamente i tifosi rossoneri.

Al quarto posto si colloca il trasferimento di Marco Palestra dall’Atalanta al Chelsea, valutato circa 57 milioni di euro più bonus, seguito a pari cifra dall’acquisto di Jorginho dal Napoli al Chelsea nel 2018.

La classifica conferma il dominio della Premier League, destinazione privilegiata per i grandi talenti italiani, con quattro delle cinque operazioni più costose legate al campionato inglese. Non figurano trasferimenti tra club di Serie A tra i primi cinque: il passaggio di Gianluigi Buffon dal Parma alla Juventus nel 2001, pari a circa 52 milioni di euro, scivola così al sesto posto.

Un quadro che evidenzia come il mercato inglese continui a rappresentare una realtà economica difficilmente raggiungibile per il calcio italiano.

Lo riporta open.online.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO