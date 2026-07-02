Ucciso a coltellate dalla compagna: arrestata 34enne

È stata arrestata con l’accusa di omicidio la compagna 34enne di Marco Pennesi, il 62enne ucciso a coltellate a Civitanova Marche (Macerata) nel corso di un violento litigio avvenuto nel tardo pomeriggio. La donna è stata trasferita nel carcere di Villa Fastiggi di Pesaro.

Secondo le ricostruzioni investigative coordinate dal pm Enrico Riccioni, l’uomo è stato trovato a terra in una pozza di sangue dal cugino, dopo che alcuni vicini avevano udito urla provenire dall’abitazione. Le indagini si sono subito concentrate sulla compagna, che si trovava in casa al momento dei fatti ed è stata poi fermata e interrogata in Commissariato prima dell’arresto.

Gli inquirenti stanno inoltre valutando il fatto che dalle telecamere di sorveglianza della zona non risulterebbe l’ingresso di altre persone nell’abitazione, elemento che rafforza i sospetti sulla donna.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, una coppia residente nell’appartamento sottostante. Intorno alle 14.30 avrebbero sentito urla e colpi, notando poi tracce di sangue sulle scale. La donna avrebbe cercato di rassicurarli dicendo che il compagno era stato portato in ospedale, ma non convinti hanno contattato un parente della vittima, che arrivato sul posto ha fatto la drammatica scoperta.

Sul luogo del delitto sono intervenuti polizia, scientifica, carabinieri, polizia locale e Squadra mobile di Macerata, insieme al pm Riccioni. Il medico legale Antonio Tombolini ha effettuato un primo esame, collocando la morte tra le 14 e le 15.

La donna, trovata in forte stato di agitazione, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino si sarebbe poi addormentata nell’auto della polizia durante le fasi successive ai rilievi, rendendo impossibile un primo interrogatorio immediato. Restano ancora da chiarire le esatte dinamiche dell’omicidio e il movente del violento litigio.

Lo riporta leggo.it.