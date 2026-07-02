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Home // Attualità // Università di Pisa, aeroplano di carta da record mondiale: apertura alare di 20,04 metri

UNIVERSITA' PISA Università di Pisa, aeroplano di carta da record mondiale: apertura alare di 20,04 metri

Un gruppo di studenti dell’Università di Pisa ha conquistato il Guinness World Record realizzando l’aeroplano di carta più grande del mondo

Università di Pisa, aeroplano di carta da record mondiale: apertura alare di 20,04 metri Il velivolo è il risultato di Icarus, il progetto nato tra gli allievi di ingegneria dell'ateneo pisano e sviluppato con il sostegno del creator e divulgatore scientifico Jakidale. Costruito a mano esclusivamente con carta e colla, l'aeroplano ha un'apertura alare di 20,04 metri, è lungo 7 metri e ha volato per 59 metri, superando il precedente primato mondiale detenuto dal Braunschweig Institute of technology dal 2013. Il record è stato certifica lo scorso 25 giugno al WMF - We Make Future di BolognaFiere. I componenti del team Unipi sono Filippo De Paoli, Lorenzo Cioli, Emanuele Campinoti, Manuel Santoro, Giovanni Chiarelli, Luca Moni, Andrea Cipriano, Martina Cacciotti, Greta Ferrante, Gianmaria Ferrante, Jacopo Sardi, Dario Nista, Daniele Rusconi Braga, Dario Del Carlo e Gabriele Frediani.

Università di Pisa, aeroplano di carta da record mondiale: apertura alare di 20,04 metri - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Luglio 2026
Attualità // Scuola e Giovani //

Un gruppo di studenti dell’Università di Pisa ha conquistato il Guinness World Record realizzando l’aeroplano di carta più grande del mondo, nell’ambito del progetto Icarus, nato tra gli allievi di ingegneria dell’ateneo e sviluppato con il supporto del creator e divulgatore scientifico Jakidale.

Il velivolo, costruito interamente a mano con carta e colla, presenta un’apertura alare di 20,04 metri, una lunghezza di 7 metri e ha compiuto un volo di 59 metri, superando il precedente primato mondiale detenuto dal Braunschweig Institute of Technology dal 2013. Il record è stato ufficialmente certificato il 25 giugno al WMF – We Make Future di BolognaFiere.

Il team Unipi è composto da Filippo De Paoli, Lorenzo Cioli, Emanuele Campinoti, Manuel Santoro, Giovanni Chiarelli, Luca Moni, Andrea Cipriano, Martina Cacciotti, Greta Ferrante, Gianmaria Ferrante, Jacopo Sardi, Dario Nista, Daniele Rusconi Braga, Dario Del Carlo e Gabriele Frediani.

Tutto è nato da qualche aeroplanino di carta tra una lezione e l’altra, quasi per scherzo. Eravamo studenti convinti che, con il metodo giusto, anche un pezzo di carta potesse diventare ingegneria vera – sono seguiti mesi di studio, simulazioni, errori e ripartenze. Alla fine siamo riusciti a riportare in Italia un record mondiale che resisteva da tredici anni”, hanno raccontato i protagonisti del progetto.

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