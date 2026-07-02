Un gruppo di studenti dell’Università di Pisa ha conquistato il Guinness World Record realizzando l’aeroplano di carta più grande del mondo, nell’ambito del progetto Icarus, nato tra gli allievi di ingegneria dell’ateneo e sviluppato con il supporto del creator e divulgatore scientifico Jakidale.

Il velivolo, costruito interamente a mano con carta e colla, presenta un’apertura alare di 20,04 metri, una lunghezza di 7 metri e ha compiuto un volo di 59 metri, superando il precedente primato mondiale detenuto dal Braunschweig Institute of Technology dal 2013. Il record è stato ufficialmente certificato il 25 giugno al WMF – We Make Future di BolognaFiere.

Il team Unipi è composto da Filippo De Paoli, Lorenzo Cioli, Emanuele Campinoti, Manuel Santoro, Giovanni Chiarelli, Luca Moni, Andrea Cipriano, Martina Cacciotti, Greta Ferrante, Gianmaria Ferrante, Jacopo Sardi, Dario Nista, Daniele Rusconi Braga, Dario Del Carlo e Gabriele Frediani.

“Tutto è nato da qualche aeroplanino di carta tra una lezione e l’altra, quasi per scherzo. Eravamo studenti convinti che, con il metodo giusto, anche un pezzo di carta potesse diventare ingegneria vera – sono seguiti mesi di studio, simulazioni, errori e ripartenze. Alla fine siamo riusciti a riportare in Italia un record mondiale che resisteva da tredici anni”, hanno raccontato i protagonisti del progetto.