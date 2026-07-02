Vannacci su Meloni al Quirinale: “Potrei votarla, ma serve una correzione di rotta”

Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano nel programma Battitori Liberi, affrontando temi politici nazionali, alleanze e prospettive istituzionali, con particolare riferimento anche a un’eventuale candidatura di Giorgia Meloni al Quirinale.

Nel suo intervento, Vannacci ha sottolineato il rapporto tra politica e responsabilità verso gli elettori, criticando quella che definisce una distanza crescente tra cittadini e istituzioni e richiamando la necessità di una maggiore chiarezza sugli obiettivi politici.

“Sento la responsabilità ed è un fardello pesante, perché i numeri stanno diventando sempre più importanti. Ogni volta che un simpatizzante mi fa una richiesta gli dico che è un ulteriore mattone che si aggiunge al fardello che mi porto sulle spalle. La politica vera è quella al servizio dell’elettorato e non quella delle stanze del potere. Il politico che si mette in gioco deve poi saper dare delle risposte, o almeno provarci. Penso che sia il principale compito di una persona che si mette al servizio del Paese. Non tutto quello per cui ci si impegna può essere perseguito, ma bisogna essere chiari proprio per questo con i cittadini, smetterla di fare promesse e dire che ci sono obiettivi con una certa possibilità di successo ed altri da vedere con ampio raggio, come la remigrazione che è un processo lento e si può realizzare come quando si mangia un elefante un boccone alla volta. Dobbiamo smetterla di vendere fumo”, ha dichiarato.

Soffermandosi sul Quirinale e sulla possibilità di un Presidente della Repubblica di area conservatrice, Vannacci ha evidenziato come, a suo giudizio, esisterebbero resistenze politiche su determinate candidature e ha rilanciato l’idea di valutare anche profili esterni ai tradizionali schemi partitici.

“Non esiste il tabù da parte dei cittadini, ma esiste il tabù da parte di molte forze politiche per un Presidente della Repubblica di destra. (…) Io rilancio proprio questo, perché anziché pensare ai soliti nomi non pensiamo ad altre figure? Non ho un nome, ma mi riservo di farne qualcuno”, ha aggiunto.

Nel corso dell’intervista, il leader di Futuro Nazionale ha aperto anche alla possibilità di una candidatura di Giorgia Meloni al Colle, pur ponendo condizioni politiche precise.

“Meloni al Quirinale? Perché no, è una persona capace. Per noi, come Futuro Nazionale e come Roberto Vannacci, potrebbe essere un’opzione purché riveda alcune posizioni. Non so quanto potrei essere invogliato a votarla se non si impone per portare le preferenze nella legge elettorale, o se continua a seguire l’agenda Draghi, o se supporta questa Commissione Europea e il Green Deal. Meloni mi piace, mi piacciono i suoi propositi di inizio legislatura, ma ritengo sia necessaria una correzione di rotta”, ha spiegato.

Vannacci ha poi criticato le dinamiche interne al centrodestra, parlando di contraddizioni e di necessità di chiarire i rapporti tra le diverse componenti della coalizione.

“Certamente andrà fatta chiarezza sull’alleanza. (…) Abbiamo tracciato delle linee rosse che non sono diverse da quelle che il governo si era dato a inizio legislatura. Evidentemente qualcuno ha paura di perdere voti, influenza o quella poltrona agognata”, ha affermato.

Infine, il leader di Futuro Nazionale ha espresso dubbi sulla visibilità mediatica del suo movimento, sollevando il tema del pluralismo dell’informazione.

“Non voglio portare avanti la teoria del complotto o della censura, ma i dati forniti dall’osservazione sono oggettivi. Nel mese in considerazione, Futuro Nazionale non è apparso quasi mai sui canali Rai e Mediaset. (…) Noi non chiediamo né più né meno di quello che viene fatto fare agli altri partiti”, ha concluso.