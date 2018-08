Caratù “Si puo’ derubare la rete gas alla città?”

Di:

Manfredonia, 02 agosto 2018. ”Quello che è successo in giunta 11 Luglio 2018 con la delibera 156 passata ai più inosservata, tra le tante denominate atti di indirizzo , pone seri interrogativi su come si sta procedendo ad attuare il piano di rientro.

La delibera in oggetto denominata “patrimonializzazione rete distribuzione gas metano “ , facendo riferimento ad una legge ultradecennale sulla formulazione dei bilanci, da incarico ad esperti specializzati, al fine di rivedere l’effettivo valore della rete di distribuzione del gas metano,sia ai fini del bilancio 2019 sia ai fini di una sua futura vendita. Vendita che accelererebbe di molto la chiusura del piano di rientro finanziario del comune dì Manfredonia.

La delibera in se comporta una spesa piccolissima per il comune circa 3.500 euro per esperti che dovranno supportare gli uffici comunali per l’esatta stima.

Primo punto dolente, perché non indicano chi sono gli esperti? Certo lo demandano ad un atto del dirigente.

In Italia esperti del genere si contano sulla punta di una sola mano e per 3.500 euro non si degnano neanche di una telefonata. A meno che, ci sia già in atto una trattativa informale tra probabili acquirenti, anche qui li contiamo sulle punta di una mano.

Da che mondo è mondo il prezzo di un bene lo fa il mercato, non una stima di esperti, che come le agenzia di compravendita immobiliare al venditore garantiscono un facile e remunerativo importo. E all acquirente garantiscono l’affare. Oppure secondo punto dolente la sovrastima serva ad aumentare ( sulla carta ) a dismisura il patrimonio comunale, onde avere più merito creditizio dalle banche. In definitiva più capacità di spesa , in vista di futuri impegni elettorali. In fondo come è stato per anni con i residui passivi.

Altro punto dolente il vicesindaco protempore in presenza di un Sindaco e Vicesindaco dimissionari può proporre una delibera di così tale portata?

Siamo sicuri di poter vendere la rete gas? Ci sono dei beni che devono rimanere pubblici. Sopratutto le reti acqua, luce, gas ecc…….e come tali indisponibili al mercato. siete o non siete amministratori lungimiranti o siete dei novelli prodi che per pochi euro volete vendere quello che vendere non si può”.

A cura di Giovanni Caratù,

Manfredonia 02 agosto 2018