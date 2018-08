Concorsi docenti: il T.A.R. respinge il ricorso della dott.ssa Conte

Di:

Il T.A.R. Puglia, con sentenza del 1° agosto 2018 (Sez. I, n. 1137), ha rigettato il ricorso proposto dalla dott.ssa Amalia Conte contro l’Università di Foggia, in opposizione alla nomina della prof.ssa Antonietta Baiano a professore associato per il settore Scientifico Disciplinare AGR/15 “Scienze e Tecnologie Alimentari” (Settore concorsuale 07/F1 “Scienze e Tecnologie alimentari”), presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente.

Per la quarta volta consecutiva, il Tribunale Amministrativo Regionale rigetta, dunque, un ricorso presentato contro l’Università di Foggia. Infatti, dopo i procedimenti regolarmente vinti dai proff. Lugi Nappi, Carmela Robustella e Vera Fanti, anche il concorso della prof.ssa Baiano è stato ritenuto legittimo.

A distanza di meno di un mese dall’ultima sentenza che ha rigettato il ricorso della prof.ssa Cangelli (emanata lo scorso 5 luglio), il T.A.R. Puglia si è nuovamente espresso a favore dell’operato dell’Università di Foggia, dichiarando inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto dalla dott.ssa Conte.

“Oggi l’Università di Foggia ottiene un’ulteriore soddisfazione – ha commentato il Rettore, prof. Maurizio Ricci –. Con questa sentenza abbiamo raggiunto un altro risultato positivo, il quarto per la precisione, che pone fine alla vicenda riguardante, questa volta, il Dipartimento di Scienze Agrarie. I giudici amministrativi hanno evidenziato, ancora una volta, l’assoluta regolarità dell’azione amministrativa dell’Università, da sempre impegnata a promuovere legalità e meritocrazia. L’auspicio è che questa ulteriore sentenza possa favorire la serenità della comunità accademica, per continuare a raggiungere ottimi e importanti risultati nell’attività didattica, di ricerca e assistenziale”.

Le sentenze precedenti: lo scorso 24 maggio, il Tribunale Amministrativo Regionale aveva respinto altri due ricorsi, presentati rispettivamente contro le nomine a professore associato della prof.ssa Carmela Robustella (in “Diritto dell’Economia”, nel Dipartimento di Economia: in questo caso condannando i ricorrenti anche al pagamento delle spese processuali) e del prof. Luigi Nappi (in “Ginecologia e ostetricia”, nel Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche). Con la sentenza del