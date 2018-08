Eclissi totale di Luna: una spettacolare e indimenticabile serata a Ruggiano

Di:

La Lega Navale Italiana, sez. di Manfredonia, in collaborazione con le Associazioni Centro Cultura del Mare A.P.S., Amici della Montagna e AICS ha organizzato, in occasione dell’eclissi totale di Luna, una serata unica e indimenticabile sotto le stelle di Ruggiano, presso la sede del Museo della Civiltà Montagnola, gentilmente messa a disposizione dall’Associazione “Amici della Montagna”.

Il 27 luglio 2018 si è potuto assistere ad un eccezionale evento: “la più lunga eclissi totale di Luna del secolo”. La prossima eclissi di questa entità si verificherà all’inizio di agosto del 2036.

L’afflusso di pubblico è andato oltre ogni previsione, più di 700 presenze. Il prof. Giovanni Simone, presidente del Centro Cultura del Mare, ha dato il via alla serata ringraziando la Lega Navale Italiana di Manfredonia che con il Gruppo Astrofili ha promosso l’evento in collaborazione con le altre associazioni che si sono prodigate per il terzo anno consecutivo a richiamare a Ruggiano quanti sono attratti dal fascino del cielo stellato. Subito dopo ha presentato gli esperti della serata, Luca Bitondi, Giovanni Fantetti e Antonio Santoro, coordinati dalla consigliera alla propaganda marinara della L.N.I. di Manfredonia, Libera Disanti. A seguire una breve parentesi culturale del prof. Tommaso Prencipe che ha illustrato in maniera sintetica le caratteristiche e l’importanza storico-archeologica di Ruggiano.

L’evento ha attratto non solo appassionati del luogo, ma anche molti turisti. Da rilevare, con particolare nostra soddisfazione, la partecipazione di numerosi bambini e giovani interessati a questi fenomeni astronomici. Dopo un breve saluto del prof. Giovanni Fantetti, promotore e fondatore del GALNI di Manfredonia, l’esperto Luca Bitondi ha incominciato a illustrare ai presenti le varie fasi dell’eclissi totale di Luna, con il puntatore laser ha indicato alcune costellazioni e i pianeti più visibili in quel momento. Subito dopo è iniziata l’osservazione ai telescopi messi a disposizione dal GALNI che sono stati puntati uno verso la Luna e l’altro a fasi alterne su Saturno, Giove e Marte. Per una durata circa 103 minuti gli occhi di tutti gli intervenuti sono rimasti incollati al cielo.

Lo spettacolo e le emozioni che può offrire un cielo stellato è sempre assicurato, non sono mancate le scie luminose di alcune stelle cadenti e il passaggio dell’ISS, la stazione spaziale Internazionale, che viaggia ad una velocità di circa 28 mila chilometri orari. Di particolare bellezza il pianeta Marte, altro protagonista della serata che trovandosi nel punto più vicino alla Terra, ha voluto richiamare l’attenzione di tutti i presenti offrendo un’eccezionale visibilità e brillantezza. Dopo il culmine dell’evento astronomico, alle ore 00.18 di sabato 28 luglio la Luna ha incominciato a uscire dal cono d’ombra e a ripresentarsi in tutta la sua bellezza.

Si ringrazia per l’ospitalità il Prof. Tommaso Prencipe, curatore del Museo della Civiltà Montagnola di Ruggiano e il fratello Leonardo che si sono prodigati per rendere accogliente la location. Un particolare ringraziamento all’Assessore all’Ambiente del Comune di Manfredonia Avv. Innocenza Starace che ha accettato il nostro invito e ha voluto essere presente a questa spettacolare e indimenticabile serata.

Comunicato stampa Lega Navale Italiana Sez. di Manfredonia

Presidente L.N.I. Manfredonia Arch. Donato D’Andrea

Consigliera alla propaganda marinara Ins. Libera Disanti