Di:

Foggia. Il capogruppo di “Noi con l’Italia” in Consiglio comunale, Luigi Fusco, replica alle dichiarazioni del segretario cittadino del Partito Democratico, Davide Emanuele

“Il segretario cittadino del Partito Democratico, Davide Emanuele, deve essere davvero a corto di argomenti se il massimo della polemica politica che è in grado di proporre all’opinione pubblica è ridotto al concetto di ‘stampelle’. Poco e male, verrebbe da dire. Soprattutto perché quella del PD è una polemica speciosa e strumentale, innescata senza alcuna idea e su un tema delicato come il Piano Sociale di Zona.

Stiamo parlando dello strumento che permette all’Amministrazione comunale di fornire una risposta alle emergenze sociali della città e di offrire un aiuto alle sue fasce più indifese. Quello di Foggia è il primo tra gli Ambiti della Puglia ad essere in dirittura d’arrivo per l’ottenimento da parte della Regione dei milioni di euro necessari per attuare le azioni contenute nel documento. Un primato che è stato possibile proprio perché il Consiglio comunale ha approvato la presa d’atto del Piano Sociale di Zona, che il Partito Democratico, invece, per ragioni di piccolo cabotaggio politico avrebbe voluto rimandare a settembre, con il rischio di far perdere alla nostra città quelle risorse economiche. È quindi doveroso esprimere un plauso all’atteggiamento tenuto dai consiglieri Giuseppe Mainiero, Antonio Vigiano e Raimondo Ursitti, per il senso di responsabilità dimostrato con la loro presenza in Aula al momento del voto su un piano che non è né di destra né di sinistra ma che appartiene all’intera città e, in particolare, si rivolge ai suoi cittadini più deboli.

Leccarsi le ferite elettorali e politiche continuando in questo atteggiamento di ostruzionismo, che punta a paralizzare ed impedire attività che vengono incontro alle esigenze di Foggia e alla crescita della nostra comunità, è un atteggiamento che non porterà lontano e che i foggiani sapranno giudicare in modo severo il prossimo anno. È già accaduto nel 2014, quando la città ha bocciato l’operato delle Amministrazioni comunali di centrosinistra di cui il Partito Democratico è stato azionista di maggioranza, affidando la guida del Comune al sindaco Franco Landella e alla coalizione di centrodestra.

Se il PD è in grado di formulare proposte concrete, che abbiano al centro il bene di Foggia, lo faccia. Diversamente eviti queste sceneggiate mediatiche, che non servono alla città e di cui i cittadini sono ormai stufi”.