Giunta regionale. Approvato riparto ai Comuni Fondo Affitti 2016

Bari. La Giunta regionale ha approvato l’individuazione dei Comuni beneficiari , per il 2016, del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione., Domani, 3 agosto,l’assessore alle Politiche Abitative, Alfonso Pisicchio, presenterà alla stampa le ultime novità sul fondo affitti e sulle politiche per la casa. L’appuntamento è alle ore 11 nella sede dell’Assessorato regionale alla Pianificazione Territoriale (terzo piano, palazzo Regione Puglia, via Gentile, Bari).

La Giunta regionale ha adottato in via definitiva il Regolamento regionale “Codice del Commercio: Regolamento attuativo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere a), c) ed h): Requisiti e procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita e strumenti di programmazione”

Il Presidente della G.R. provvederà all’emanazione del Regolamento che sarà pubblicato sul BURP ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. c) della l.r. n. 7/04.

La Giunta regionale ha espresso, in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA nella seduta del 07.06.2018 e alle posizioni espresse dagli Enti territoriali e soggetti con competenza in materia ambientale coinvolti, per quanto di propria competenza, giudizio negativo di compatibilità ambientale, per l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nei comune di San Pancrazio Salentino (BR), proposto dalla società Tozzi Green S.p.a..

L’Esecutivo qua quindi precisato che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere regionale nell’ambito della procedura di VIA di competenza statale;stabilndo, nel contempo che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e smi, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Adottato dalla Giunta regionale il Piano Regionale dei Rifiuti Urbani

La Giunta regionale ha annullato la precedente Deliberazione di Giunta regionale n. 795/2018 , sostituendola con il provvedimento odierno. Ha espresso quindi in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 07.06.2018 ed alle posizioni prevalenti espresse dagli Enti territoriali (soprattutto con riferimento a quanto osservato dal Comune di San Severo in merito) e dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti, giudizio negativo di compatibilità ambientale, per l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nei comune di San Severo (FG) in località “La Penna”, proposto dalla società Tozzi Green S.p.a..

La Giunta ha specificato che può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Via libera della Giunta regionale all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente AIRON S.r.l. ( sede legale in Via Trani n. 78 – 76121 Barletta (BT) ), per un importo complessivo in Attivi Materiali, Programmi di internazionalizzazione e Partecipazione a Fiere, E-Business ed Innovazione di € 3.084.974,55=, con un onere a carico della finanza pubblica di € 1.266.474,06= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 3,00 unità lavorativa (ULA)

Via libera della Giunta all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente BV TECH S.P.A. e dall’impresa aderente: MEDIASOFT S.R.L., denominato “Suite prodotti CyberSecurity e SOC. La realizzazione del progetto comporta un importo complessivo di € 31.297.261,76 in Attivi Materiali e in Ricerca e Sviluppo, con un onere a carico della finanza pubblica di € 19.275.000,00 in Attivi Materiali e in Ricerca e Sviluppo e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 52 unità lavorative (ULA)

L’Esecutivo pugliese ha espresso l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente SOLUZIONI PRODOTTI SISTEMI S.r.l.), con sede legale in Piazza Leon Battista Alberti n. 19 – 00054 Fiumicino (RM, per un importo complessivo in Attivi Materiali, Programmi di internazionalizzazione, E-Business, Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e studi di fattibilità tecnica in R&S ed Innovazione di € 2.812.833,00=, con un onere a carico della finanza pubblica di € 1.627.150,00= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 4,00 unità lavorativa (ULA).

La Giunta regionale ha approvato in via definitiva, il Nuovo Regolamento “Commissione Consultiva Locale per la pesca e l’acquacoltura”.

Il presidente della Giunta Regionale provvederà all’emanazione, ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera c) dello Statuto, dell’allegato Regolamento che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Attuazione dei Piani Sociali di Zona. La Giunta regionale ha deciso di diffidare gli Ambiti territoriali di seguito elencati, e tutti i Comuni in essi ricadenti, perché adempiano, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, agli obblighi e alle fasi espressamente previste dalla normativa regionale vigente e dal Piano Regionale delle Politiche Sociali di cui alla Del. G.R. n. 2324/2018 per la stesura e l’approvazione del Piano Sociale di Zona 2018-2020. Questi gli Ambiti diffidati: Altamura, Bitonto, Conversano, Gioia, Grumo Appula, Mola di Bari, Putignano, Triggiano, Fasano-Ostuni, Francavilla F., Mesagne, Manduria, Grottaglie, Martina F., Massafra, Nardò, Gagliano del Capo, Lucera, San Marco in L., Troia, Vico del G..

Con altro provvedimento, la Giunta Regionale effettuerà la ricognizione degli esiti delle diffide ad adempiere, per procedere alla nomina del commissario ad acta.

Approvate dalla Giunta regionale le “Linee Guida di Accesso al Sistema Informativo per la Trasmissione degli Attestati di prestazione energetica” . Con la stessa deliberazione, l’Esecutivo ha approvato le disposizioni per il sistema di controllo della conformità degli attestati di prestazione energetica, le modalità per l’estrazione a campione, il piano e le procedure per i controlli ai sensi dell’ art. 10 della L.R. n. 36/2016.

La Giunta ha inoltre dato l’ok alle disposizioni relative alla destinazione delle risorse in entrata (10€ per APE), confermando il versamento del contributo, una tantum, di euro 100 per l’accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati, ai sensi dell’art. 12 c. 1 della L.R. n. 36/2016. Confermato anche il versamento di un contributo di euro 10 per ciascun attestato da versare all’atto del rilascio o trasmissione, ai sensi dell’art. 12 c. 2 della L.R. n. 36/2016;

Inoltre, i tecnici iscritti nel precedente elenco (istituito ai sensi dell’art. 9 del R.R. n. 10/2010 disponibile sul portale www.sistema.puglia.it) e coloro che, ai sensi del R.R. n. 10/2010, avevano presentato istanza di iscrizione corredata dal versamento di 100€, saranno direttamente accreditati al Catasto Regionale telematico per le certificazioni senza ulteriori adempimenti.

La Giunta regionale ha ridefinire i criteri per l’esercizio dell’attività relativa al controllo, alla manutenzione e all’ispezione degli impianti termici, uniformandosi a quanto previsto dal DPR 74/2013.

La Giunta regionale, in considerazione che lo sciopero nazionale dei docenti universitari ha avuto un impatto sulla sessione estiva degli esami 2018, determinando un danno potenziale per gli studenti universitari, privati della possibilità di sostenere gli esami programmati nella sessione estiva e quindi di conseguire entro il 10 agosto 2018 tutti i CFU necessari per il conseguimento o il mantenimento della borsa di studio, ha dato mandato all’ADISU Puglia perché valuti la possibilità di riconoscere una proroga del termine valido per il conseguimento dei CFU, individuando il nuovo termine non oltre il 30 settembre 2018, concedendo tale proroga solo nei casi di accertato impatto dello sciopero nel periodo estivo dell’anno accademico sulla sessione d’esame interessata.

La Giunta ha disposto l’invio del provvedimento all’ADISU-Puglia, alle Università ed agli Istituiti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale della Regione Puglia.

La Giunta regionale ha deciso di sottoscrivere la “Convenzione di Sovvenzione FAMI “IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio” Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: ON 2 – Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi” tra l’Autorità Delegata del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione e la Regione Puglia, delegando il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale per la sottoscrizione.

La Giunta regionale ha deciso di sottoscrivere la “Convenzione di Sovvenzione FAMI PROG_2458: “Skills to work”” Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: ON 2 – Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi” tra l’Autorità Delegata del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione e la Regione Puglia, delegando il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale per la sottoscrizione.

La Giunta regionale ha deciso l’avvio delle consultazioni ambientali ex art.13 D.lgs 152/2006 così come previsto dal Documento Energetico Ambientale Regionale.

La Giunta regionale ha disposto la conferma dell’adesione della Regione Puglia dell’Associazione Mobility Manager – EUROMOBILITY con sede in Roma, per l’anno 2018. Costo adesione 2018: Mille euro.

La Giunta ha adottato in via definitiva il “Regolamento attuativo della L. R. 13 luglio 2017 n. 28 – Legge sulla Partecipazione” nel testo di 9 articoli approvato con deliberazione del 22 maggio 2018 n. 846.

Il documento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

La Giunta regionale ha approvato, in fase di prima applicazione della legge n. 123/2017 di conversione del D.L. 91/2017, articoli 4 e 5, la proposta progettuale riferita alla ZES Adriatica, per la istituzione della Zona Economica Speciale dell’Area Adriatica.

La Giunta regionale ha approvato, in fase di prima applicazione della legge n. 123/2017 di conversione del D.L. 91/2017, articoli 4 e 5, la proposta progettuale riferita alla ZES Ionica interregionale, per la istituzione della Zona Economica Speciale Interregionale dell’Area Ionica. Il provvedimento è stato trasmesso alla Regione Basilicata per la presa d’atto.

La Giunta regionale ha espresso, ai sensi dell’art. 20, comma 3, l.r. n. 11/2001 e s.m.i., nell’ambito del procedimento ministeriale di Valutazione di Impatto Ambientale, in conformità al giudizio reso dal Comitato Regionale per la V.I.A. parere favorevole condizionato di compatibilità ambientale sul Piano di Sviluppo Aeroportuale 2030, inerente l’Aeroporto “Marcello Arlotta” di Taranto – Grottaglie, proposto ENAC – con sede IN Viale Castro Pretorio – Roma .

La Giunta regionale ha approvato le Linee guida regionali per le Organizzazioni di produttori ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013, suddiviso in due parti: la prima di carattere generale e comune a tutti i settori di prodotti e la seconda specifica per ciascun comparto di riferimento.

Approvato dalla Giunta regionale lo schema di “Protocollo d’intesa per la promozione e la valorizzazione dei territori e della cultura dell’extra vergine di oliva della Regione Puglia” .

La Giunta regionale ha approvato la proposta di “Regolamento regionale Attuazione della legge regionale 29 maggio 2017, n. 15 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 “Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli”.

La Giunta regionale ha espresso l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto proponente Edil Sasso & C. S.r.l. con sede legale in Ostuni (BR), per la realizzazione del programma di investimenti PIA Turismo dell’importo complessivo ammissibile di € 2.183.279,61, di cui € 2.163.379,61 per Attivi Materiali (Azione 3.3) ed € 19.900,00 (Azione 3.3 per € 9.900,00 ed Azione 3.7 per € 10.000,00) per l’acquisizione di servizi di consulenza, comporta un onere a carico della finanza pubblica di € 982.475,82, con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 2,74 unità lavorative (ULA).

La Giunta regionale ha approvato lo schema del Regolamento regionale ““MODIFICA AL REGOLAMENTO n.17 del 2014 Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione che riporta le correzioni da apportare a quello approvato con Deliberazione del 23 settembre 2014, n. 1896, che per il resto rimane in vigore.

Con lo stesso provvedimento, l’Esecutivo ha disposto che il regolamento approvato venga trasmesso per il tramite del Segretariato generale della Giunta Regionale, al presidente del Consiglio regionale per l’acquisizione del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ai sensi dell’art.44, comma 2, della l.r. 7/2004 come modificata dall’art.3 della l.r. 44/2004.

La Giunta regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione del progetto “egov_INNO” e della partecipazione della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi in qualità di Project Partner.

L’Esecutivo ha conseguentemente deciso di apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione per l’anno 2018 e pluriennale per il triennio 2018-2020, con la relativa istituzione di nuovi capitoli utili all’attuazione delle attività previste dal Progetto.

La Giunta regionale ha autorizzato, relativamente ai progetti triennali riguardanti le iniziative per lo spettacolo dal vivo e le attività culturali di cui alla DGR n. 500/2017, risultati alla data di cui al presente provvedimento assegnatari di concessione del contributo finanziario per la prima annualità, il differimento della data di inizio attività stabilita dall’art. 5 dei citati Avvisi pubblici, al 1° novembre 2017, fermo restando tutti gli altri requisiti previsti;

La Giunta ha dunque autorizzato, unicamente per i progetti inseriti nell’Allegato A2 dell’atto dirigenziale n.138 del 05.04.2018, ammessi al finanziamento a seguito di scorrimento di graduatoria, in virtù di ulteriori risorse resesi disponibili, il differimento del termine ultimo di inizio attività per la prima annualità al 1 gennaio 2018.

La Giunta regionale ha approvato, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, il Programma Straordinario 2018 in materia di cultura e spettacolo.

ALLEGATO

La Giunta regionale ha approvato il Piano annuale 2018 per i Pugliesi nel Mondo

La Giunta regionale ha approvato una dotazione finanziaria pari a di € 200.000,00, per la concessione di borse di studio, in favore degli studenti, diplomati con il voto di 100/100 e iscritti al Università pugliesi, ITS, o Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica

La Giunta regionale ha affidato all’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF), ente pubblico strumentale della Regione per il 2018 – 2019, con una apposita convenzione l’attività di:

1. monitoraggio delle aree delimitate con prelievo e consegna dei campioni vegetali ai laboratori di analisi, secondo il protocollo redatto dall’Osservatorio Fitosanitario e attività di monitoraggio con prelievo campioni e consegna ai laboratori delle piante ospiti presenti nell’area buffer di 100 metri attorno ai focolai individuati;

2. supporto operativo nell’attività di estirpazione delle piante infette da parte dei privati e per altre esigenze di campo dell’Osservatorio;

3. rimozione e distruzione di ufficio di piante in danno dei proprietari/conduttori inadempienti alle prescrizioni emanate;

conferimento e distruzione delle piante oggetto di sequestro amministrativo

Approvato dalla Giunta regionale il Calendario Venatorio 2018/2019.

L’apertura generale della stagione venatoria è fissata per il 16 settembre 2018 e terminerà il 30 gennaio 2019 per i residenti nella Regione.

Per gli extraregionali, in possesso di autorizzazioni annuali o di permessi giornalieri degli ATC pugliesi, l’esercizio venatorio è consentito da domenica 7 ottobre 2018 fino a domenica 30 dicembre 2018.

L’esercizio venatorio negli istituti a gestione privatistica, di cui alla L.R. 59/2017 art.14, presenti sul territorio regionale è consentito, agli autorizzati dal relativo Concessionario, nei termini previsti dal Calendario nonché di quelli riportati nei rispettivi provvedimenti istitutivi/ autorizzativi regionali di detti Istituti.