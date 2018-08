Italo Magno “Affrontare con coraggio la situazione”

Di:

”Signor Sindaco, Signori Amministratori e Consiglieri Comunali, Gentili Cittadini,

nell’occupare per qualche giorno la carica di Presidente del Consiglio, per eseguire in piena correttezza gli obblighi istituzionali che mi competono, stilando l’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Comunale, mi sono reso conto dello stato di disordine, di scollamento e di vero e proprio marasma che regna nell’organizzazione dell’Ente Comunale; ma non per incapacità del personale, sibbene per come esso viene organizzato e diretto da chi governa la città, tanto che molti dipendenti sono scoraggiati per un’attesa di cambiamento che tarda a venire.

La situazione è tale che diversi fascicoli, relativi ai punti da porre all’ordine del giorno, non sono stati inseriti per la discussione, perché incompleti, perfino mancanti del parere del dirigente del Settore Economico Finanziario, mentre due punti sono stati inseriti all’ordine del giorno in maniera condizionata, giacché non ancora provvisti del parere dei Revisori dei Conti. E, per quanto riguarda la Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio, l’Organo di Revisione “RITIENE che non sussistono gli elementi per poter verificare il mantenimento degli equilibri di bilancio… (per) la mancata verifica dell’andamento economico-finanziario della società partecipata ASE SpA”.

Questo mi spinge a chiedere, facendo appello al senso di responsabilità di tutte le Autorità in indirizzo, di operare per far giungere presto il Commissario Prefettizio a Manfredonia, pur sapendo ch’esso non è certo una panacea, anzi è amara come la medicina, che a volte fa bene. È proprio la nostra situazione. Occorre rimettere ordine nel disordine, pulizia dove pulizia non c’è, ripristinare la speranza ormai perduta. Pochi mesi, fino a maggio, per far ritornare la fiducia. Si andrà a votare e sarà tutto nuovo, subito diverso, soprattutto se i nostri concittadini riprenderanno l’abitudine democratica di controllare gli amministratori e non daranno più il voto in cambio di promesse e di soldi.

Faccio appello anche ad alcuni Amministratori che temono l’arrivo del Commissario, giacché potrebbe scovare qualche loro magagna. Affrontino con coraggio la situazione, per sentirsi poi più leggeri. In ogni caso non è giusto che, per non svelare cos’è nascosto nei conti del Comune, paghino, come stanno già pagando, tutti i cittadini della nostra incantevole, a volte incantata, città”.

Manfredonia, 2 agosto 2018.

Prof. Italo Magno

Vice Presidente del Consiglio

MANFREDONIA