Manfredonia. Debutto nazionale per “Vardiello”

Debutto nazionale stasera alle ore 21 a Manfredonia per lo spettacolo VARDIELLO della compagnia francese Compagnie d’A di Luigi Rignanese, cantastorie non solo franco/italiano ma manfredoniano “di Monticchio” come lui stesso ribadisce.

Nella cornice fascinosa delle Antiche Mura medioevali di Manfredonia la storia di Vardiello, fiaba italiana inclusa nell’opera Lo cunto de li cunti, diventerà quell’esperienza musicale e narrativa che porta Luigi Rignanese in giro per il mondo da circa vent’anni e finalmente anche nella città paterna sipontina.

Luigi ama tanto la musica quanto le parole e il fine ultimo, come ha rivelato in un’intervista per Stato Quotidiano, è riuscire nell’alchimia di tramutare il piombo in oro: trasformare la tristezza in sorriso per tramite della condivisione e la socialità che musica e narrazione permettono. Operazione artistica che diventa anche psicofisica.

Protagonista già di un primo evento di successo della rassegna Mille di queste notti, Luigi Rignanese dimostra con la sua arte di cantastorie a tutto tondo di avere non solo una mente francese capace di ironizzare sulla vita, ma anche un caldo cuore da italiano (del sud).