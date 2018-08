Manfredonia, ok rendiconto gestione e.f. 2017 (ATTO)

Di:

Manfredonia, 02 agosto 2018. Con recente atto del Consiglio comunale di Manfredonia, è stato approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017 così come proposto dalla Giunta comunale con Delibera n. 107 del 01.06.2018.

Sono stati approvati anche:

– la Relazione sulla Gestione 2017 (ALL DOC 3)di cui all’art. 151, comma 6 e 231 del D.Lgs. 267/2000;

– il conto del tesoriere anno 2017 (ALL DOC 4) ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n.267/2000;

– la resa del conto degli agenti contabili i, di cui all’art. 233 del D.Lgs. n.267/2000 parificati con determinazione del Settore Economico Finanziario n. 699 del 28/05/2018 (ALL DOC 5); – i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimento 2017 (ALL DOC 6);

– l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza al 31/12/2017 (ALL DOC 7);

– il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo del Comune nell’anno 2017 redatto ai sensi del l’art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (ALL DOC 8);

– la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al DM del 18 febbraio 2015 (ALL DOC 9);

– la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale approvati dall’Osservatorio della finanza locale (ALL DOC 10);

– il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio dell’anno 2017 (ALL DOC 11); – il prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del Pareggio di bilancio 2017 (ALL DOC 12);

– documenti relativi ai rapporti dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate (ALL DOC 13);

– l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (ALL DOC 14);

– la tabella dei proventi del Codice della Strada (ALL DOC 15);

– la tabella della spesa del personale (ALL DOC 16); – la deliberazione n. 32 del 26.07.2017 dichiarata immediatamente esecutiva, con cui è stato dato atto che le previsioni di competenza nonché di cassa per il primo anno di cui al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, assicurano il rispetto del pareggio di bilancio nonché di tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti ai sensi dell’art.193 del D.Lgs. n. 267/2000 (ALL DOC 17);

– l’attestazione di inesistenza di esecuzioni forzate (ALL DOC 18);

– la deliberazione avente ad oggetto “Piano triennale di contenimento delle spese” (ALL DOC 19);

– la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n.15 del 20.06.2018, ex art. 239, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

E’ stato stabilito che il risultato di amministrazione dell’esercizio 2017 pari a € 16.310.948,10 venga così suddiviso:

Atti in allegato

n026_29062018

Redazione StatoQuotidiano.it