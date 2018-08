Manfredonia. “Servizio di asilo nidi: determinazioni”

Di:

Manfredonia, 02 agosto 2018. “SERVIZIO DI ASILO NIDO ANNO 2018/2019. DETERMINAZIONI”: con recente atto del Comune di Manfredonia, è stato dato atto delle richieste avanzate dai cittadini non residenti nell’Ambito di Manfredonia, che trovandosi in questo Territorio per motivi di lavoro hanno necessità di fruire del servizio di Asilo Nido.

E’ stato dato atto anche della segnalazione del Gestore del Servizio di che trattasi circa la necessità di operare un correttivo alla modalità di pagamento delle rette da parte degli utenti al fine di evitare il mancato introito a Aliante soc. coop. sociale a r.l. e non compromettere l’equilibrio economico finanziario relativo al servizio in questione.

E’ stato autorizzato, per l’anno 2018/2019 e dopo l’assegnazione in favore dei residenti nei comuni dell’Ambito, l’accesso al servizio di Asilo Nido anche a minori appartenenti a nuclei familiari non residenti nel Territorio dell’Ambito, fermo restando la disponibilità complessiva dei posti e con la corresponsione della quota integrale del costo del servizio senza usufruire della compartecipazione comunale.

E’ stata autorizzata Aliante Soc. Coop. Sociale a r.l. a riscuotere anticipatamente le mensilità di frequenza al fine di responsabilizzare i genitori dei minori ad assumere comportamenti consoni e rispettosi delle regole comunitarie.

E’ stata confermata la continuità didattica del servizio di Asilo Nido, per l’anno 2018/2019, a quei minori che sono in regola con i pagamenti relativi alle mensilità del precedente anno 2017/2018.

E’ stato dato mandato al Dirigente dei Servizi Sociali e ad ogni ulteriore ufficio competente di provvedere all’attuazione del presente provvedimento ivi compresa l’approvazione delle graduatorie di accesso al servizio, formulate per fasce di reddito.

Atto in allegato

n163 del 01082018

