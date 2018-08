Di:

Nel mercato ortofrutticolo si continua a bruciare rifiuti “in zona aria irrespirabile”.

L’unità mobile delle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia coordinate dal responsabile regionale Alessandro Manzella impegnata a vigilare sul territorio per la tutela e salvaguardia ambientale, questa mattina alle prime luci dell’alba hanno avvertito un forte odore di plastica bruciata tra la zona D32 e località Posta del Fosso. Dopo un controllo più accurato hanno notato che il fumo denso nero proveniva dall’interno del Mercato ortofrutticolo di Viale Padre Pio. In questo mercato praticamente, all’ingresso subito sulla destra c’è una sorta di recinzione rettangolare,alta circa un metro che funge da scarica e inceneritore di rifiuti, come: cassette in legno e plastica, contenitori di polistirolo, bustoni di plastica e sacchetti di immondizia.

Questa situazione di inquinamento ambientale sta rendendo la vita difficile a tutti i residenti della zona, dovuto anche dal fatto che le temperature molto alte obbligano alla gente ad avere finestre aperte anche quando si riposa. Questa situazione di degrado nel mercato ortofrutticolo di viale padre pio, va avanti da tempo, nonostante gli interventi delle Guardie Ambientali e il

Comando della Polizia locale fosse stato avvisato.

(A cura di Alessandro Manzella, Manfredonia 02 agosto 2018)