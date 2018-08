Romani “Commissari mali dei mali? E’ una bugia”

Di:

#Tinformo che giornalmente assistiamo alla lettura di eventi o cartelloni estivi organizzati dalle varie amministrazioni comunali. La nostra come ormai da anni non investe più in risorse ne tantomeno in idee o soluzioni degne per una città di 60.000 ab. che nel periodo estivo diventa comunque meta di turisti. #Tinformo che il Comune di Mattinata, che da anni ha investito nella tassa di soggiorno, commissariato da mesi, ha comunque deciso di approntare un cartellone estivo, con eventi, due su tutti, la corsa dei colori del gargano ed il mattinata estate con concerti di prim’ordine.

Tutti gratuiti. Bene da qui si evince che anche i Commissari prefettizi hanno a cuore le sorti di un paese, hanno, a differenza di quanto si dice, la volontà e la caparbietà di non trattare una comunità a lacrime e sangue. #Tinformo che #conicommissari un comune continua la sua normale attività, non sarà politica, ma qual’è la differenza tra un’amministrazione ferma, al palo, sotto scacco di un centro sinistra sbollito ed un commissario prefettizio? La differenza sta negli uomini, nelle visioni, nel progetto di città.

Chi vi dice che i commissari prefettizi sono il male dei mali mente spudoratamente, vi sta prendendo per l’ennesima volta in giro, vi sta togliendo il futuro!

Il Capogruppo FI Cristiano Romani