Ruba portafogli ad anziano, arrestato 47enne foggiano

Di:

Foggia. Nei giorni scorsi, i militari della Stazione di Margherita di Savoia intervenivano presso una farmacia del centro cittadino poiché un anziano ultraottantenne lamentava il furto del proprio portafogli che aveva appoggiato per qualche istante sul banco dell’esercizio commerciale. I militari, allora, visionavano immediatamente le immagini del sistema di videosorveglianza della farmacia che immortalavano un uomo che, dopo aver consegnato una ricetta ed acquistato dei farmaci, approfittando della distrazione dell’anziano, si impossessava per l’appunto del suo portafogli. Dalla ricetta i militari riuscivano a risalire all’identità del malfattore, identificandolo in S.M. cl. 71, incensurato proveniente dal capoluogo dauno.

Identificato il ladro, la preoccupazione dei militari è stata quella di cercare di rintracciarlo e recuperare il maltolto. Ecco allora l’idea; capendo che l’uomo fosse in vacanza, dalla visione dei suoi profili social riuscivano, dalla visione dei colori dei lettini da spiaggia, a risalire al lido dove lo stesso soggiornava. Raggiunto il lido, l’uomo veniva sorpreso a prendere il sole, bloccato e dichiarato in stato di arresto. Tra i suoi effetti personali veniva rinvenuto il portafogli del vecchietto con ancora tutto il denaro contante all’interno.

Stellabbotte, su disposizione del P.M. di turno, veniva sottoposto agli arresti domiciliari.

Forte è stata l’emozione, invece, al momento della restituzione del portafogli al vecchietto, che reagiva con estrema felicità credendo di aver ormai definitivamente perso il denaro.