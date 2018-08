A Santa Margherita e Capri 1 milione di euro per 80 metri quadri, ma prezzi in calo

Di:

Santa Margherita resta la regina: avere un appartamento di circa 80 metri quadrati in questa rinomata località della Liguria vuol dire avere in tasca un assegno circolare da un milione di euro (in media si pagano 13mila euro al metro quadro). C’è poi Capri che quest’anno scalza Forte dei Marmi per le case più pregiate (12.800 euro contro 12.700 al metro quadro). A seguire, si trovano le più rinomate località montane italiane: Madonna di Campiglio, Courmayeur e Cortina d’Ampezzo. Ad aggiornare i prezzi delle abitazioni nelle località turistiche è l’Osservatorio nazionale immobiliare turistico della Federazione dei mediatori agenti d’affari di Confcommercio con la collaborazione di Nomisma.

fonte, articolo integrale www.ilsole24ore.com