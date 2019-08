Chieuti. Incidente sulla SS16: un decesso, 1 ferito

Di:

Bari, 2 agosto 2019. E’ stata ripristinata la circolazione sulla strada statale 16 “Adriatica” a seguito di un incidente, avvenuto nelle prime ora di questa mattina in località Chieuti, al km 608,000 (al confine con il Molise). Il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante ed un’autovettura e nell’impatto una persona è deceduta, l’altra è rimasta ferita.

Nel dettaglio, è stato rimosso il senso unico alternato, istituito per disciplinare temporaneamente il traffico veicolare, che ora è tornato regolare.

Nel dettaglio, è stato rimosso il senso unico alternato, istituito per disciplinare temporaneamente il traffico veicolare, che ora è tornato regolare.