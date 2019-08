A due anni dalla strage di San Marco, incontro in memoria dei fratelli Luciani

Di:

Il 9 agosto, a due anni dalla strage che uccise Luigi e Aurelio Luciani, a San Marco in Lamis, Libera organizzerà una giornata di memoria e di confronto. “Ci ritroveremo insieme per tenere accesa la loro memoria e per rilanciare il nostro impegno, già sfociato lo scorso inverno nella costituzione del presidio cittadino a loro intitolato. Vogliamo essere accanto alla famiglia nella richiesta di verità e giustizia, volontà sottolineata anche dalla costituzione dell’associazione come parte civile al processo Caterino, e continuare a coinvolgere la comunità per costruire un cambiamento importante in un territorio, il Gargano, che sta vivendo una grande fase di transizione.

Per questo il 9 agosto, a partire dalle ore 8, ci sarà un momento di riflessione e commemorazione presso la stele innalzata nella vecchia stazione di San Marco in Lamis, luogo in cui è avvenuta la strage, con interventi delle Istituzioni, dei familiari e le conclusioni di don Luigi Ciotti, presidente di Libera.

Il pomeriggio, alle ore 18.30, presso la chiesa della SS Annunziata, l’Arcivescovo di Foggia-Bovino, Mons. Vincenzo Pelvi, presiederà una Celebrazione Eucaristica in ricordo dei due fratelli Luciani.

A seguire, dalle ore 20, in Piazza Madonna delle Grazie, inserita nella rassegna “Pagine d’Autore” curata dall’associazione cuoriAperti, ci sarà la presentazione del libro “Ti mangio il cuore” alla presenza dell’autore Giuliano Foschini, con un momento conclusivo a cura del presidio cittadino”.

“Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”

Coordinamento Provinciale di Foggia

Presidio di San Marco in Lamis “Luigi e Aurelio Luciani”