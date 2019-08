“Gargano Media Festival”: ragionamenti sui nuovi media e sul futuro della comunicazione

Di:

Appuntamento sul Gargano, dal 4 all’8 settembre 2019, per la prima edizione del “Gargano Media Festival” che propone ragionamenti sui nuovi media e sul futuro della comunicazione.

L’evento – realizzato da Comune di Vico del Gargano-Assessorato alla Promozione del Territorio, Comune di Peschici e Pro Loco San Menaio & Calenella, con il sostegno di Regione Puglia e Ferrovie del Gargano – vedrà la partecipazione di alcuni tra i volti più noti di tv, cinema, sport, spettacolo e giornalismo del panorama nazionale.

Secondo un’analisi Censis di fine 2018, il 97% delle famiglie italiane possiede un apparecchio televisivo, il 22,1% un pc desktop, il 48,1% un portatile ed il 26,4% un tablet. L’82% delle famiglie italiane possiede un collegamento internet ma solo la metà di esse ha sia una connessione domestica che mobile, e una su tre utilizza solo la connessione tramite mobile. I disconnessi, cioè le famiglie senza connessione a internet, sono il 17,8% degli intervistati, pari a 4,3 milioni di persone.

Il “Gargano Media Festival” nasce per riflettere su questi dati, per provare ad analizzare l’evoluzione della comunicazione in Italia e i possibili scenari futuri.

E lo fa con un format che prevede un’intervista/dibattito a tema su media, social network, nuovi linguaggi ed evoluzione della comunicazione condotta dal giornalista Sky Stefano Meloccaro.

A parlarne con lui saranno Massimo Giletti, Neri Marcorè, Gianfranco Vissani, Arrigo Sacchi e Walter Veltroni.

«Sono entusiasta di questo evento che è in linea con la volontà di promuovere attività culturali e formative capaci di coinvolgere il Gargano nella sua interezza», afferma il Sindaco di Vico del Gargano Michele Sementino. Ed infatti a fare da location al “Gargano Media Festival” saranno le piazze di Vico del Gargano, Peschici e San Menaio.

«Credo che l’unione possa fare la forza, ed è per questo che ho sposato e sostenuto questo progetto, capace di destagionalizzare il turismo sul Gargano, terra ricca di cultura e storia», dichiara il sindaco di Peschici Franco Tavaglione.

«Il Festival è un’opportunità per noi tutti ed è in sintonia con le attività messe in campo dalla Pro Loco di San Menaio & Calenella, perché eventi culturali di questa portata favoriscono la conoscenza del territorio ed il confronto», sostiene il presidente della Pro Loco di San Menaio & Calenella Bruno Granieri.

«Il Gargano Media Festival è un evento importante, un’occasione per far parlare dei nostri luoghi oltre i confini regionali», aggiunge l’assessore di Vico delegato alla Promozione del Territorio Raffaele Sciscio.

