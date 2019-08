“Keep plastic e salva il mare” a Manfredonia

Di:

Manfredonia. Il Roadshow di edutainment itinerante “Keep Plastic e salva il mare” promosso dal COREPLA (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) in collaborazione con Regione Puglia e AGER Puglia, farà tappa a Manfredonia lunedì 5 agosto 2019.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Manfredonia e dall’A.S.E. spa, prevede una serie di eventi finalizzati a sensibilizzare i cittadini e i turisti ad una migliore gestione degli imballaggi in plastica, al valore dell’economia circolare e del riciclo e si pone l’obiettivo d’incrementare l’amore per il proprio territorio, facendo leva sulla competizione sportiva.

Grazie al contributo dell’associazione MAC Academy, i cittadini e turisti delle spiagge sipontine saranno coinvolti in un’appassionante gara di riciclo dei rifiuti in plastica che culminerà nel pomeriggio nei pressi de “La Rotonda” su Viale Miramare con appassionanti giochi ed animazioni a tema.

La competizione vede coinvolti fino al 18 agosto 2019 i cittadini di altri 5 Comuni pugliesi (Molfetta, Barletta, Brindisi, Castellaneta Marina e Santa Cesarea Terme). Il Comune in gara che dal 22 luglio al 18 agosto avrà realizzato il miglior aumento percentuale di raccolta differenziata di imballaggi in plastica vincerà un parco giochi in plastica riciclata.

Il Commissario Straordinario, Prefetto dott. Vittorio Piscitelli, invita tutti i cittadini a partecipare alla presentazione e a competere con una massiccia raccolta della plastica, affinché il Comune di Manfredonia si possa aggiudicare il premio che andrà a vantaggio di tutta la comunità.