Ecco la nuova dirigenza del Foggia. Felleca “D sia di passaggio”

Foggia, 02 agosto 2019. “Ci auguriamo che questa categoria (la serie D,ndr) sia solo di passaggio. Per quanto ci riguarda, crediamo fortemente in questo progetto. Diversamente, non avremmo investito le risorse già stabilite”.

Così il neo presidente del Foggia, Roberto Felleca, nel giorno della presentazione dello staff dirigenziale agli organi di stampa.

I nomi dei dirigenti: Ninni Corda (Direttore generale), Davide Pelusi (Amministratore delegato), Riccardi Di Bari (direttore sportivo), e come detto il Presidente Roberto Felleca.

In corso le valutazioni per gli acquisti e per il nuovo tecnico: Amantino Mancini attualmente è in pole position.

fotogallery Enzo Maizzi