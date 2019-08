Manfredonia, “Furti in abitazione in zona Stazione Campagna – via Canne”

Di:

Manfredonia , 02 agosto 2019. Segnalazioni di furti in appartamenti a Manfredonia.

In base alle segnalazioni giunte a StatoQuotidiano, l’area colpita è quella della zona Stazione Campagna – Via Canne.

Altre segnalazioni di furti in appartamento in zona Via Giovanni Pascoli, i malviventi in azione hanno saccheggiato un immobile portando via oggetti di valore.

I furti sono stati segnalati regolarmente all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia.

Redazione StatoQuotidiano.it