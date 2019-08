Manfredonia. Silac – Angel: binomio vincente non si cambia

Di:

Arriva la gradita conferma che Silac Commerciale Srl sarà il Main Sponsor della Giuseppe Angel Manfredonia anche per la stagione dello storico esordio in C Gold per la pallacanestro sipontina. Energie positive del territorio si trasformano in sinergie virtuose a beneficio dello sport, ambito dagli importanti risvolti sociali.

“Siamo soddisfatti dell’importante accordo raggiunto con Silac – commenta Loredana Lillo, presidente della Ssd Giuseppe Angel Manfredonia – così come con gli altri partner economici che ci affiancheranno in questa stagione. Posso solo ringraziare tutti coloro che ci stanno dimostrando fiducia, che credono nel nostro progetto di valorizzazione della pallacanestro e di investimento sui giovani del nostro territorio. Lavorare in maniera virtuosa può solo portare benefici alla intera collettività”.

#IlNostroTempoÈOra