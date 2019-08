Orta Nova, annunciato in Consiglio l’aumento della TARI

Di:

Orta Nova , 02 agosto 2019. Annunciato aumento del 23% della TARI nel Consiglio comunale tenutosi il 31 luglio nella cittadina capofila dei Cinque Reali Siti.

Approvato pertanto dalla maggioranza il Bilancio di Previsione Finanziaria 2019-2021. Richieste di chiarimenti e contestazioni da parte dei consiglieri di minoranza.

“La variazione di assestamento generale degli equilibri di Bilancio va fatta entro il 31 luglio” le parole del Sindaco Lasorsa durante la riunione del Consiglio “Va spiegato però alla gente che il disequilibrio finanziario emerso è dovuto a tre ragioni”.

Le Ragioni.

Il mancato rispetto da parte della passata amministrazione della previsione, per il 2019/2020, della soglia del 60-65% dei rifiuti da destinare alla raccolta differenziata invece “non ancora partita” come commenta il consigliere Di Giovine”; il mancato utilizzo e la mancata messa in esercizio dell’impianto di biostabilizzazione della SIA, con conseguente aumento dei costi di trasporto e smaltimento dei rifiuti; il decreto A.ge.r. (Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei Rifiuti) che ha disposto il trasferimento dei rifiuti a Massafra, con inevitabile incremento dei costi del servizio.

Queste sarebbero dunque le cause del conseguente aumento del 23% della TARI annunciato da Lasorsa. Cause, secondo lo stesso sindaco, che sarebbero imputabili alla cattiva gestione dell’Amministrazione Tarantino.

Consigliere, ora, di minoranza, Dino Tarantino ha chiesto personalmente, in qualità di sindaco uscente, il perché di un tale aumento per la TARI sottolineando “Prima di lasciare il Comune avevamo iniziato una fase di startup, adesso la luna di miele per la nuova amministrazione è finita”.

Dai consiglieri di maggioranza è giunta la risposta “Noi ci troviamo in questa situazione perché abbiamo una serie di costi extra che sono subentrati nella gestione dei rifiuti” le parole di Di Giovine “La gestione di Sia (di cui faceva parte anche l’ex sindaco Tarantino) non è andata avanti nella costruzione del VI lotto”.

Lasorsa ha, inoltre, precisato che la sua Amministrazione si assume “l’impegno e l’obiettivo di avviare la raccolta differenziata” attraverso misure quali: la diffusione, nel mese di agosto, presso i cittadini ortesi, di una informativa sulla raccolta porta a porta; la consegna, nel mese di settembre, dei mastelli come strumento per avviare le operazioni di raccolta differenziata; l’avvio della raccolta a partire dal mese di ottobre.

Rese note, inoltre, le nomine dei consiglieri che rappresenteranno il comune ortese in seno all’Unione dei 5 Reali Siti.

Per la maggioranza, eletti Mirko Marseglia, Domenico Lasorsa, Alfredo Coppola, Gianluca Di Giovine, Francesca D’Alario e Carmine De Girolamo; per l’opposizione, Antonio Di Carlo, Antonio Festa, Domenico Di Vito e Damiano Colonna.

Resi ufficiali anche i nomi dei capigruppo nel Consiglio Comunale.

Alfredo Coppola per la lista “Lasorsa Sindaco”; Gianluca Di Giovine per “Partecipiamo Orta Nova”; Domenico Lasorsa per “Il Nastro”, Antonio Di Carlo per “Orta Nova Mi Piace”; Gerardo Tarantino per “Fratelli d’Italia” e Damiano Colonna per “Forza Italia”.

Daniela Iannuzzi