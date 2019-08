Partecipazione a “Società foggiana”, inammissibile ricorso 34enne

Di:

Roma, 02 agosto 2019. ”Nel caso in esame il ricorrente riproponeva e medesime censure di merito già avanzate con la prima impugnazione rilevando la assenza di chiamate in correità e la inidoneità dimostrativa degli elementi tratti dalla sentenza di condanna per l’omicidio di un componente del clan avverso facente capo ai Moretti-Pellegrino Lanza”.

Con provvedimento di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma (Sezione penale 2 – Presidente Mirella Cervadoro) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal legale di Cosimo Damiano Sinesi, Foggia classe 1985, contro l’ordinanza del gennaio 2019 del Tribunale della Libertà (Riesame) di Bari che ha respinto il riesame proposto avverso l’ordinanza che aveva applicato al ricorrente “la massima cautela rilevando gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione alla associazione mafiosa denominata “Società foggiana””.

Contro l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’uomo, che aveva evidenziato tra l’altro che “il quadro indiziario sarebbe carente in quanto faceva rifermento ad una “scheda personale” che indicava una condanna per un reato consumato in concorso con persone vicine alla batteria Sinesi Francavilla; invero il ricorrente era stato assolto dal reato di associazione finalizzata alla gestione del narcotraffico e condannato invece per unico episodio di spaccio; a ciò si aggiungeva che lo stesso non risultava coinvolto nei fatti estorsivi riconducibili

alla “Società foggiana”; inoltre non era emerso che lo stesso avesse mai beneficiato della cassa comune del sodalizio o che avesse frequentazioni sospette“.

“Si deduceva altresì che non vi erano chiamate in correità nei suoi confronti dato che il C. aveva solo dichiarato di conoscere il soprannome del ricorrente senza aggiungere altri elementi. Infine la effettiva destinazione al Sinesi di uno dei cesti natalizi di cui parlavano Elisabetta Sinesi ed il Francavilla era frutto di una valutazione ipotetica, non idonea a confortare l’ipotesi accusatoria. Da ultimo si deduceva che la condanna in primo grado patita dal ricorrente per il concorso nell’attentato omicidiario ai danni di Tizzano Roberto, non era dirimente in quanto

non passata in giudicato e, comunque, inidonea a giustificare da sola la valutazione di colpevolezza per la partecipazione all’associazione, dato che l’omicidio troverebbe il suo movente nel risentimento personale causato dal fatto che il Tizzano aveva preso parte al fallito attentato omicidiario nei confronti del Sinesi Roberto“.

