Telefonini alla guida la Polizia avverte “ora li sequestriamo”

Telefonini killer: sono loro le cause principali di incidenti sulle strade pugliesi. Dall’inizio dell’anno la po­lizia stradale ha fatto già 1.000 mul­te per l’uso di cellulari senza auri­colari o vivavoce. A dimostrazione che l’ansia di telefonare, chattare, navigare coinvolge un numero sempre crescente di automobilisti. Tanto che, negli ultimi mesi, le pro­cure pugliesi hanno trasformato in abitudine quella che prima era un’eccezione, dando mandato alle forze dell’ordine di sequestrare i te­lefoni delle persone coinvolte in in­cidenti stradali mortali o con lesio­ni. Conducenti dei mezzi ma an­che occupanti. «Gli accertamenti tecnici consentono di capire se al momento dell’incidente i guidato­ri erano impegnati in conversazio­ni vocali, invio di messaggi, connes­sioni internet».

fonte retegargano