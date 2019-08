Uccidere una medusa è reato punibile con il carcere o la multa

Di:

Lasciare le meduse in acqua, senza strapparle al loro habitat naturale, non è solo un atto di rispetto degli abitanti del mare ma è punito dall’articolo 544 del Codice penale.

“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale”. Questo l’articolo del codice.

La campagna “Secchiello stop” (un hashtag in uso su facebook accompagnato da foto di meduse che si sciolgono al sole o sono insabbiate fra i granelli bollenti) secondo lo slogan “Non catturiamoli, non sono giocattoli” mira alla sensibilizzazione verso tutti gli animali marini, in particolare nei confronti delle meduse.

Cosa fare in caso di incontri con le meduse? Si può osservarle a distanza con la maschera se si è in immersione, oppure- riporta il sito Tpi news- è bene allontanarsi, tornare a riva e avvisare gli altri bagnanti. Se invece si nota qualche persona che con retino o secchiello preleva le meduse e le lascia morire sulla battigia, è bene avvisarla che sta compiendo un reato, come suggerisce la pagina Eticoscienza, Associazione di Etologia Etica.

Questo vale per la salvaguardia di ogni specie, come le stelle marine, i granchi che nuotano liberi in mare