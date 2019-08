Raccolta firme a Vieste per i minori affidati ad una comunità

Di:

Prosegue la raccolta firme a Vieste, preso i giardini comunali di Corso Fazzini, per i due minori di 6 e 8 anni trasferiti in una comunità a Vico del Gargano in attesa di una nuova decisione del Tribunale.

Come riportava Stato Quotidiano il 20 luglio scorso, nell’ambito di un giudizio civile e dando assoluta priorità ad un parente, il Tribunale di Foggia aveva disposto disposto l’affidamento di due bambini ad una famiglia di Vieste.

Ma i Servizi Sociali del comune hanno collocato i fratellini in una comunità per i minori di Vico Garganico senza fornire alcuna spiegazione. Numerosi sono gli interrogativi che da due giorni, ovvero dall’entrata in Comunità, si sta ponendo il padre degli interessati.

Qualche giorno fa- scrive Rete Gargano– il sindaco di Vieste con alcuni assessori, ha incontrato le due assistenti sociali, presente il dirigente di settore, per avere maggiori informazioni sul caso e sulle decisioni assunte. Le due assistenti sociali hanno illustrato tutta la vicenda ribadendo la validità del loro percorso decisionale.

In grande apprensione è il padre dei due bambini che ha portato alla luce la vicenda e assiste al carteggio fra giudici, avvocati ed assistenti sociali.