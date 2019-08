Vitali: “L’Altra Italia? Se restano sempre gli stessi io direi Vecchia Italia”

Di:

“Avrò un altro colloquio con Berlusconi cui aveva già rappresentato il mio interesse per il progetto di Toti. Siamo amici ma non si può restare in Fi dove si fa finta che comandi lui e invece comandano dei perdenti di successo che non hanno nemmeno il loro voto”. Il senatore Luigi Vitali, ex coordinatore del partito, aveva già espresso a Stato Quotidiano le sue perplessità circa una gestione solo “apparentemente” targata Berlusconi ma che ritiene guidata da altri”. Seguirà Giovanni Toti nel “ci sono le condizioni perché ognuno vada per conto suo”.

Tajani e i parlamentari

Il 19 giugno la “sterzata – ricostruisce Vitali- verso un congresso partecipativo con la nomina dei due coordinatori nazionali. Oggi ho sentito Tajani in tv che dice di controllare 110 parlamentari, ma forse non sa che 25 di loro sostengono il progetto di Toti”. ‘AltraItalia’ è la nuova creatura sorta dal cilindro del leader azzurro: “Le idee sono buone ma se a metterle in pratica sono gli stessi delle politiche 2018 ed europee 2019 non va bene, direi che è sempre la ‘Stessa Italia’, o ‘Vecchia Italia’ con Lupi, Rotondi, Cesa”.

Le prossime regionali

Mossa spiazzante di Berlusconi che continua ad occupare l’area moderata fra la sorpresa di Mara Carfagna e la freddezza di chi quasi se lo aspettava. Il gruppo di riferimento del governatore ligure se ne va verso altri lidi, con quali numeri lo chiarisce Vitali: “I numeri vengono dopo, viene prima il progetto e se non avremo risultati vuol dire che non eravamo idonei. Sono importanti gli amministratori, e non abbiamo sindaci e classe dirigente pugliese che ci segue, per Franco Landella ricordo che Toti è sceso in campagna elettorale per lui”.

Alle regionali del prossimo anno hanno intenzione di fare una lista: “Siamo nel centrodestra e sosterremo il candidato del centrodestra, anche se fosse della Lega”.

Il congresso partecipativo

Il tema dell’addio di Giovanni Toti registra una certa ritrosia alle dichiarazioni da parte dei dirigenti regionali e consiglieri regionali, complice il clima di vacanze e le valigie già pronte. Se nella fase dei due commissari si cercava di capire come si sarebbero posizionate le varie “correnti” in base alla dislocazione geografica, nel nostro caso per la Campania e la Puglia, mutata la cabina di regia la richiesta è di “rilancio del partito con un congresso volto all’ascolto e al coinvolgimento sulla base delle regole che verrano stabilite”.

Lo conferma il coordinatore provinciale Raffaele Di Mauro: “E’ successo quello che non doveva succedere, dispiace sempre quando gli amici vanno via perché in una famiglia dalle rotture nessuno esce mai vincitore”. Per quanto riguarda il futuro di Fi, Di Mauro ritiene che questo “sia ancora un contenitore attrattivo per i moderati, i cattolici e liberali, dall’Udc alle varie liste civiche che in questi anni l’hanno sostenuta”. Il passato degli scissionisti ha alcuni precedenti illustri in Puglia, tipo Raffaele Fitto: “Io non voglio parlare di Fitto che si è rigenerato nell’accordo con Fdi ma certo il passato non è confortante. Non si tratta di quanti parlamentari hai ma della reazione dell’elettorato. Esistono i voti e gli uomini che li prendono, come il sindaco Landella, come Giandiego Gatta, come la vittoria alle comunali. La storia di Fi in Capitanata è una cosa a parte rispetto al contesto nazionale”.