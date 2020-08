Esplosione azienda fuochi, morto Luciano Del Vicario

San Severo, 02 agosto 2020. E’ deceduto il 43enne Luciano Del Vicario, ricoverato al Centro grandi ustionati di Cesena, per le ferite riportate in seguito all’incendio divampato nella fabbrica di fuochi d’artificio “Del Vicario” che si trova in via Macello Vecchio.

Il ferito era stato trasferito in elisoccorso presso il centro grandi ustionati di Cesena dagli ospedali Riuniti di Foggia.

Si ricorda che, lo scorso 21 maggio 2018, era deceduto il 36enne Cosimo del Vicario, anch’egli rimasto gravemente ferito in seguito ad un’esplosione avvenuta, il 28 aprile dello stesso anno, presso l’azienda di famiglia alla periferia di San Severo in direzione San Marco in Lamis.