Lady Chef – Manfredonia “Il ‘Manfredino’ è servito!”

Manfredonia, 02 agosto 2020. “Mio nonno diceva sempre: La Cultura viene dal mare. Pensando alle sue sagge parole col tempo ho imparato a carpirne il senso ed il vero Valore. Parole senza tempo che accompagnano sempre la mia Vita di mamma e di Lady Chef.

Questo panino, da me ideato, porta il nome di “Manfredino” in onore a quel Re venuto proprio dal mare, Re Manfredi, che ha deciso di rendere importante questa mia amata Terra dandole luce, lustro ed anche il suo nome: Manfredonia. Ho unito Terra e mare in un “pasto unico” nel suo gusto e genere : polpo, cime di rapa, stracciatella, songino, tarallo ed olio Evo. Un morso ricco di sapori, saperi e Storia e … buon appetito!”.

(Testo a cura di Rosa Maria Coppolecchia, Lady Chef – Manfredonia).

Fotogallery Giulia Rita Filannino