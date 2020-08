Manfredonia, lettera 29enne a StatoQuotidiano “Drogarsi con gli psicofarmaci: nuova tendenza”

Manfredonia, 02 agosto 2020. “Buongiorno StatoQuotidiano, vorrei rimanere anonima. Da mamma, da figlia vorrei informare della nuova tendenza del momento dei ragazzi e dei ragazzini. In mancanza di droghe varie, assumono psicofarmaci in ingenti quantità per sballarsi. Ma ieri sera per la mia amica, la situazione era sfuggita di mano, e per poco non si suicidava davvero. Delirava, era fuori controllo, non era più consapevole di nulla. Io non fumo e non bevo, e mai come adesso sono fiera di essere considerata “noiosa”.

Quindi, oltre a volervi dire di fare attenzione ai vostri figli, ad amiche, a parenti in generale.. Volevo anche sensibilizzarvi nel dire che questa storia non finisce qui. Questi farmaci sono acquistabili sono acquistabili solo con la ricetta, quindi la domanda sorge spontanea: chi rivende questi farmaci a fini non terapeutici? Un caro saluto”.

