Da raccolta dati, si registrano risse tra alcuni dei presenti, incendi e tensione. Alla base dei fatti la cd. “ faida nel ghetto “, e i contrasti tra gruppi presenti nell’area. In fiamme una baracca adibita probabilmente per la somministrazione di generi alimentari.

Foggia, 02 agosto 2020. “ Un’incredibile guerriglia ” nella notte all’esterno del Cara di Borgo Mezzanone (frazione di Manfredonia), con “ pugnali, machete, e colpi d’arma da fuoco “. Si fa riferimento alla pista all’esterno del CDA/CARA , Centro di Prima Accoglienza per Richiedenti Asilo, sito sulla Strada Statale 544.

Un applauso agli operatori dei Vigili del Fuoco intervenuti per la messa in sicurezza dell’area, mettendo oggettivamente a rischio la propria incolumità. Intanto, dopodomani è prevista una conferenza stampa, l’ennesima, per parlare di sicurezza, e legalità nell’area.