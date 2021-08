Manfredonia. “Sei lesbica?”. Sputi e insulti a ragazza poi la fuga

STATOQUOTIDIANO.IT, MANFREDONIA 02 agosto 2021. Insulti, sputi e atti di bullismo a una giovane di Manfredonia per la sua appartenenza alla comunità Lgbt.

E’ quanto avvenuto nei giorni scorsi, nei pressi della Chiesa del Carmine.

Questo il racconto di Jolanda (nome di fantasia). “Verso le 20:35, presso la chiesa Carmine, sono stata avvicinata da un gruppetto di ragazzini la cui età si aggirava attorno ai 10/11 anni.”

“Mi hanno chiesto se fossi pro alla comunità Lgbt, probabilmente perché avevano notato la mia borsa con i colori dell’arcobaleno, io ho risposto semplicemente: ‘Sì, e quindi?’.

Sono susseguite calunnie sulla questione contornate da atti di degradazione, quale lo sputo e la derisione collettiva.

Terminato l’atto di bullismo, i ragazzini sono scappati via, io ero scioccata non sono riuscita a fare niente nemmeno dopo che mi hanno sputato, non mi era mai capitata una cosa simile. Mi sono allontanata scossa e profondamente turbata, piangendo a dirotto, ho chiamato mia madre e le mie amiche.

Ho saputo da loro che atti del genere sono capitati anche a loro di recente dalla stessa comitiva, anche per altri motivi”, conclude la ragazza a StatoQuotidiano.it.