Muore nel sonno a 31 anni il giorno dopo vaccino, Asl: “Nessun nesso”

Vicenza, 02/07/2021 – (vicenzatoday) L’ha trovato la mamma, a letto senza vita, ieri mattina. La tragedia che ha colpito la famiglia e anche tutta la comunità di Asiago, è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato. Vittima di quello che probabilmente è stato un infarto, un 31enne residente in paese, conosciuto e amato da tutta la comunità che ora è sotto choc.

Il giovane si era vaccinato il 30 luglio alle 10:20 di mattina e ora la procura ha aperto un fascicolo e disposto un’autopsia. La famiglia, inoltre, ha chiesto al sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern – che è anche avvocato – di attivarsi per la nomina di un consulente medico legale da affiancare alla perizia.

Sul caso, è intervenuta anche l’Ulss 7 con una nota: «In relazione al decesso di un giovane di 32 anni che aveva ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid, la Direzione dell’ULSS 7 Pedemontana precisa che al momento non vi è alcuna ragione per sospettare un nesso causale tra i due eventi. Al fine di garantire la massima trasparenza, l’Azienda ha comunque disposto lo svolgimento dell’autopsia per accertare le cause del decesso». (vicenzatoday)