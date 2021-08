SGB Humangest Holding, Gruppo a capitale interamente italiano che offre servizi di recruitment, formazione e gestione delle risorse umane, sta cercando oltre 1.200 profili su tutto il territorio nazionale, con inserimento previsto fra l’estate e l’autunno 2021.

Un momento per raccogliere le candidature sarà rappresentato dal Recuriting Day previsto per martedì 7 settembre, che coinvolgerà oltre 50 filiali Humangest a livello nazionale.

Le posizioni attualmente aperte si concentrano in particolare nella GDO, nel canale HO.RE.CA, nella logistica e call center. Fra queste:

650 profili attualmente in fase di selezione ed inserimento;

attualmente in fase di selezione ed inserimento; oltre 600 figure ricercate con inserimento previsto entro la fine di ottobre 2021.

I profili richiesti sono:

Addetti al picking e spedizioni – 100 profili

profili Autisti – 50 profili

profili Scaffalisti – 100 profili

profili Camerieri – 50 profili

profili Addetti alle pulizie – 100 profili

profili Magazzinieri – 100 profili

profili Addetti alla logistica – 100 profili

profili Addetti call center – 250 profili

profili Addetti consegne – 200 profili

profili Addetti al confezionamento – 200 profili

Il dettaglio di tutte le posizioni attualmente aperte è disponibile anche sul sito www.humangest.it.

«Le posizioni aperte sono in continua crescita a seguito delle ultime riaperture a livello nazionale per quel che riguarda i settori turistico-alberghiero, ristorazione e logistica collegata alla GDO. Nonostante le molte opportunità disponibili, una generalizzata carenza di candidature sta fin qui rallentando il processo di assunzioni e inserimenti.» – commenta Giuliana Zucchetti, Direttore Selezione e Servizio Italia per SGB Humangest – «Per rispondere alle domande di chi cerca lavoro, dare informazioni e raccogliere nuove candidature stiamo organizzando per l’inizio del mese di settembre una giornata di Recruiting Day a livello nazionale in tutte le filiali Humangest. Sarà un’occasione per incontrare il maggior numero di candidati sul territorio, valorizzando anche le nostre nuove filiali ad Alba, Ancona, Perugia, Poggibonsi e Foggia.».

Per partecipare occorrerà iscriversi sul sito www.humangest.it.

I colloqui si svolgeranno in presenza, previo appuntamento presso la Filiale Humangest scelta da ciascun candidato, o in modalità remota.

Di seguito, l’elenco delle filiali Humangest coinvolte per il Recruiting Day in programma martedì 7 settembre 2021:

ABRUZZO

Pescara, Giulianova (TE), L’Aquila, Atessa (CH), Teramo

BASILICATA

Melfi (PZ)

CAMPANIA

Caserta, Napoli

EMILIA ROMAGNA

Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Piacenza



FRIULI VENEZIA GIULIA

Pordenone, Udine

LAZIO

Roma, Frosinone, Latina

LIGURIA

Genova

LOMBARDIA

Milano, Gallarate (VA), Bergamo, Brescia, Sarezzo (BS), Suzzara (MN)

MARCHE

Ancona, San Benedetto del Tronto (AP)

PIEMONTE

Torino, Chivasso (TO), Moncalieri (TO), Rivoli (TO), Alba (CN), Saluzzo (CN), Bra (CN), Vercelli, Novara

PUGLIA

Bari, Lecce, Foggia

TOSCANA

Firenze, Pontedera (PI), Poggibonsi (SI)

UMBRIA

Perugia

VENETO

Treviso, Montebelluna (TV), Verona, Padova, Thiene (VC)

Il programma aggiornato dei Recruiting Day è disponibile anche sul sito www.humangest.it.

***

SGB Humangest Holding è un Gruppo a capitale interamente italiano specializzato nei servizi di recruitment, formazione, gestione delle risorse umane e outsourcing. Nato nel 2005, oggi SGB Humangest è solution provider attraverso le sue società: Humangest, Humangest Group Romania, Humanform, Humansolution e Key Payroll. Il gruppo ha sede a Milano e conta più di 50 filiali in 14 regioni d’Italia e una presenza internazionale con più di 30 filiali in Romania, Serbia, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Albania.

Contatti: Barabino & Partners