STATOQUOTIDIANO.IT, Il consigliere regionale Antonio Tutolo era davanti a palazzo Dogana stamattina per spiegare la sua intenzione di bloccare la Statale 16, “una strada simbolo dell’abbandono in cui versa tutta la Capitanata”. Il video che stava trasmettendo dal cellulare in diretta si è interrotto “causa caldo”, ha spiegato su facebook qualche ora dopo.

La data della manifestazione – cui si augura parteciperanno tanti politici di diversa appartenenza perché l’iniziativa non ha colore politico- è in programma il 30 agosto. “Ci sono 130 milioni di euro stanziati per risolvere quel problema che stanno lì nel cassetto e non vengono utilizzati, quest’azione forte serve per dire che siamo stanchi di essere presi in giro”, ha riferito alle telecamere di Foggia Today.

“Occupare quella statale significa gridare tutto ciò che non funziona nell’intera Provincia di Foggia- ha spiegato sui social il consigliere del gruppo misto- a cominciare dalla questione della criminalità, dell’approvvigionamento idrico, della legalità e della riforma della geografia giudiziaria. Lo sviluppo della Capitanata passa dalle vie di comunicazione e dalle infrastrutture, ma manca l’attenzione delle Istituzioni a tutti i livelli. Io ci voglio provare a sfondare questo muro di indifferenza. La ‘questione Provincia di Foggia’ riguarda tutti”.