Assalto caveau a Brescia, coinvolti anche manfredoniani

MANFREDONIA (FOGGIA), 02/08/2022 – (cerignolaviva) Un uomo originario di Cerignola, detenuto nel carcere di Canton Mombello di Brescia, si è tolto la vita impiccandosi in cella. Il detenuto aveva 47 anni ed è stato trovato dalla polizia penitenziaria già senza vita.

L’uomo si trovava in carcere in seguito a un’indagine per detenzione di armi che era scaturita da un’altra inchiesta della procura di Brescia, grazie alla quale gli investigatori nel marzo scorso avevano sventato un assalto al caveau di un istituto di vigilanza di Calcinato in provincia di Brescia che aveva coinvolto 31 persone provenienti da Cerignola, Manfredonia e dalla provincia di Foggia oltre ad alcuni esponenti delle cosche della ‘ndrangheta calabrese. (cerignolaviva)